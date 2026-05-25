Στις 28 Ιουνίου τα εγκαίνια της νέας κολυμβητικής πισίνας στον Αη Γιώργη

Για την Κυριακή 28 Ιουνίου έχει δρομολογηθεί, όπως ανακοίνωσε μιλώντας σήμερα στη Λέσχη 97,6 ο Δήμαρχος Τρικκαίων Νίκος Σακκάς να γίνουν τα εγκαίνια της νέας κολυμβητικής πισίνας που κατασκευάστηκε στο πάρκο του Αγίου Γεωργίου.

«Το στέγαστρο έχει τελειώσει από το Σάββατο, έχουν πλήρως αποκατασταθεί τα όποια ζητήματα θερμοκρασίας υπήρχαν, και αύριο στο Δημοτικό Συμβούλιο περνάμε την εκχώρηση της αρμοδιότητας λειτουργίας και συντήρησης στην Αστική Ανάπτυξη του κλειστού κολυμβητηρίου αυτού, και θα ορίσουμε τα άτομα που θα είναι υπεύθυνα.

Ορίζουμε την ημερομηνία εγκαινίων ως την Κυριακή 28 Ιουνίου, ενώ η λειτουργία του κολυμβητηρίου μπορεί να γίνει και εντός δέκα ημερών. Συνεπώς, όπως και στην νέα πλατεία της ΔΕΗ έτσι και για τον Αι Γιώργη, η Αστική Ανάπτυξη θα έχει τη διαχείριση της νέας αυτής πισίνας. Αύριο λοιπόν θα εγκριθεί και ο κανονισμός λειτουργίας.

Προφανώς και δεν έχει σημασία ποιος θα είναι πρόεδρος και Δ.Σ., έχει συνέχεια κάθε εταιρεία, όπως αποδείχθηκε και στο E-Trikala. Οι αλλαγές, όπως έχω προαναγγείλει, στους αντιδημάρχους θα γίνουν στις 30 Ιουνίου, δεν θα ανακοινώσω από τώρα πόσους και ποιους θα αλλάξω, θα τα δούμε όλα τότε.».

trikalaenimerosi.gr