Στις 27 Ιουνίου τα εγκαίνια του νέου κολυμβητηρίου στο πάρκο του Αη Γιώργη

Το Σάββατο 27 Ιουνίου 2026 πραγματοποιούνται τα εγκαίνια τoυ Δημοτικού Κολυμβητηρίου στο πάρκο Αη Γιώργη. Ο Δήμος Τρικκαίων παρουσιάζει στις 11:00 το πρωί το δεύτερο κολυμβητήριο της πόλης στους πολίτες της, με εκδήλωση που θα πραγματοποιηθεί, ανοιχτή για όλους και όλες.Ο Δήμαρχος Τρικκαίων Νίκος Σακκάς είχε δηλώσει στην πρόσφατη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Τρικκαίων, πως τα εγκαίνια αφορούν μια «ιδιαίτερα σημαντική αθλητική υποδομή», που «θα εξυπηρετήσει ιδιαίτερα μεγάλο αριθμό πολιτών».

Είχε τονίσει, δε, πως στόχος του Δήμου Τρικκαίων ήταν να λειτουργήσει ένα «σύγχρονο, ασφαλές, λειτουργικό, δημόσιο Κολυμβητήριο», ως «σημείο αναφοράς για τη νεολαία και τους πολίτες».