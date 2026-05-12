Στις 27 Ιουνίου παρουσία του πρωθυπουργού τα εγκαίνια του βόρειου τμήματος του αυτοκινητόδρομου Ε65

Στον νομό Τρικάλων αναμένεται να βρεθεί στις 27 Ιουνίου ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, προκειμένου να εγκαινιάσει το βόρειο τμήμα του αυτοκινητοδρόμου Ε65, ενός από τα σημαντικότερα έργα υποδομής της χώρας, που αλλάζει τον συγκοινωνιακό χάρτη της Κεντρικής Ελλάδας.

Σύμφωνα με πληροφορίες του trikalaenimerosi.gr, η ημερομηνία και η παρουσία του πρωθυπουργού οριστικοποιήθηκε ύστερα από συννενόηση της ΤΕΡΝΑ, ανάδοχο του δρόμου, με την προεδρία της κυβέρνησης.

Με την ολοκλήρωση του βόρειου τμήματος, ο Ε65 θα συνδέει πλέον πλήρως τη Λαμία με την Εγνατία Οδό μέσω Τρικάλων και Γρεβενών, δημιουργώντας έναν σύγχρονο κάθετο άξονα μήκους περίπου 182 χιλιομέτρων που θα ενώνει τη Στερεά Ελλάδα, τη Θεσσαλία, τη Δυτική Μακεδονία και την Ήπειρο.

Το τελευταίο κομμάτι του έργου αφορά περίπου 70 χιλιόμετρα από την περιοχή της Καλαμπάκας έως την Εγνατία Οδό, με δύσκολα τεχνικά χαρακτηριστικά, σήραγγες, γέφυρες και μεγάλους ανισόπεδους κόμβους. Σύμφωνα με τα τελευταία στοιχεία, το έργο βρίσκεται πλέον στην τελική ευθεία ολοκλήρωσης.

Η παρουσία του πρωθυπουργού στα εγκαίνια θεωρείται ιδιαίτερα συμβολική, καθώς ο Ε65 αποτελεί έργο που η κυβέρνηση έχει αναδείξει ως στρατηγικής σημασίας για την ανάπτυξη της Θεσσαλίας και συνολικά της ηπειρωτικής Ελλάδας. Άλλωστε, ο ίδιος ο Κυριάκος Μητσοτάκης είχε επισκεφθεί επανειλημμένα τα εργοτάξια του δρόμου τα προηγούμενα χρόνια, χαρακτηρίζοντας τον Ε65 «έργο κομβικής σημασίας» για τη Δυτική Θεσσαλία και τη σύνδεσή της με την Εγνατία Οδό.

Η ολοκλήρωση του αυτοκινητοδρόμου αναμένεται να μειώσει σημαντικά τους χρόνους μετακίνησης, με τη διαδρομή Λαμία – Εγνατία να πραγματοποιείται σε περίπου 1 ώρα και 45 λεπτά, ενώ η πρόσβαση προς Τρίκαλα, Καλαμπάκα και Μετέωρα θα γίνεται ταχύτερα και με μεγαλύτερη ασφάλεια.

Παράλληλα ο νέος οδικός άξονας θα ενισχύσει τον τουρισμό, τις μεταφορές, το εμπόριο και την περιφερειακή ανάπτυξη, δίνοντας νέα δυναμική στη Θεσσαλία αλλά και στις περιοχές της Δυτικής Μακεδονίας που συνδέονται πλέον άμεσα με τον κορμό της χώρας.

