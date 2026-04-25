Στις 26 – 28 Ιουνίου 2026 το 44ο Πανελλήνιο Αντάμωμα Σαρακατσαναίων στο Περτούλι

Συνάντηση για τεχνικά και οργανωτικά ζητήματα εν όψει του 44ου Πανελλήνιου Ανταμώματος Σαρακατσαναίων πραγματοποιήθηκε στο Δημαρχείο Τρικκαίων.

Εκπρόσωποι της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Συλλόγων Σαρακατσαναίων (ΠΟΣΣ), του τοπικού Συλλόγου Σαρακατσαναίων Τρικάλων «Τα Κονάκια», επισκέφθηκαν τον Δήμο Τρικκαίων και συνομίλησαν με τους αντιδημάρχους Σοφία Αλεστά και Μιχάλη Λάππα, και την εντεταλμένη σύμβουλο Δημοσίων Σχέσεων Εφη Λεβέντη.

Οι εκπρόσωποι της δημοτικής αρχής τόνισαν τη στήριξή της σε έναν πανελλήνιο θεσμό με απήχηση και εκτός συνόρων της χώρας, όπως έχει διαμορφωθεί τα τελευταία χρόνια.

Αντικείμενο της συζήτησης ήταν τα θέματα που αφορούν στη βελτιωμένη οργάνωση των τριήμερων εκδηλώσεων (το τριήμερο 26 – 28 Ιουνίου 2026), στο σκέλος που σχετίζεται με τη στήριξη του Δήμου Τρικκαίων.

Τους Σαρακατσαναίους εκπροσώπησαν, ο πρόεδρος της ΠΟΣΣ κ. Γρηγόρης Λέφας, ο γραμματέας κ. Δημήτρης Γατσέλος και ο ταμίας κ. Παναγιώτης Μπάρμπας. Από την πλευρά του τρικαλινού συλλόγου παραβρέθηκαν η πρόεδρος κ. Ελένη Κόκκαλη, τα μέλη της διοίκησης κ. Στέφανος Μπέης και Χρήστος Σκυλοδήμος και ο αντιπρόσωπος του συλλόγου στην Ομοσπονδία κ. Χρήστος Ρούσσας.