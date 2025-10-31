Στις 23 Νοεμβρίου η εκκίνηση των κινητοποιήσεων για τους αγρότες

Οι αγρότες και οι κτηνοτρόφοι ετοιμάζονται να βγουν στους δρόμους τον Νοέμβριο και να στήσουν μπλόκα παντού.

Ήδη σε πολλές περιοχές διενεργούνται συνελεύσεις προκειμένου εκπρόσωποί τους να συμμετάσχουν στις 23 Νοεμβρίου στην πανελλαδική σύσκεψη που αναμένεται να πραγματοποιηθεί στη Νίκαιας της Λάρισας.

«Έως τώρα έχει δοθεί ένα ποσό για ζωοτροφές που είναι de minimis και ένα ποσό για τα φερτά υλικά για τη Θεσσαλία που είναι από την κακοκαιρία Daniel του 2023, δηλαδή με 26 μήνες καθυστέρηση για κάποια χωράφια που δεν είχαν καλλιεργηθεί. Είναι περίπου 50 εκατ. ευρώ από τα 660 εκατ. ευρώ που χρωστούν στην περιοχή της Θεσσαλίας», λέει στο thestival.gr ο επικεφαλής της Ενωτικής Ομοσπονδίας Αγροτικών Συλλόγων Νομού Λάρισας, Ρίζος Μαρούδας.

Σε πολλούς νομούς της Βόρειας Ελλάδας οι συσκέψεις καταγράφουν συσσωρευμένα προβλήματα και αδιέξοδο ως προς την επιβίωση των αγροτών και των κτηνοτρόφων. Υπό αυτό το πρίσμα εκπρόσωποί τους θα συμμετάσχουν στην πανελλαδική σύσκεψη στη Νίκαια, με την σχεδόν ειλημμένη απόφαση της εξόδου τους στα μπλόκα.

«Έχουν μαζευτεί πολλά αιτήματα γι’ αυτό κι εμείς προετοιμαζόμαστε και κάνουμε παντού συσκέψεις σε όλη την χώρα. Θα βγούμε στους δρόμους για μπλόκα. Είναι αποφασισμένο. Θα κάνουμε τη σύσκεψη και θα εξαγγείλουμε την ημερομηνία εξόδου μας σε όλη την Ελλάδα με τα τρακτέρ. Στις 23 Νοεμβρίου είναι η εκκίνηση των κινητοποιήσεων», τόνισε ο κ. Μαρούδας.

