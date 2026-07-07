Στις 23 Ιουλίου κλείδωσαν τα εγκαίνια του αυτοκινητόδρομου Ε65 – Θα παραστεί ο Κυριάκος Μητσοτάκης

Αντίστροφα μετρά ο χρόνος για την επίσημη ολοκλήρωση ενός από τα μεγαλύτερα οδικά έργα της χώρας.

Η 23η Ιουλίου «κλείδωσε» οριστικά ως η ημερομηνία των εγκαινίων για το τελευταίο τμήμα του αυτοκινητοδρόμου Ε65, το οποίο συνδέει την Καλαμπάκα με την Εγνατία Οδό στο ύψος των Γρεβενών.

Στην τελετή των εγκαινίων θα παραστεί ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, σηματοδοτώντας την πλήρη παράδοση του άξονα στην κυκλοφορία.

Η ολοκλήρωση του βόρειου τμήματος δημιουργεί έναν σύγχρονο, κάθετο οδικό άξονα που ενώνει απευθείας τη Στερεά Ελλάδα και τη Θεσσαλία με τη Δυτική Μακεδονία και την Ήπειρο.

Για περιοχές όπως τα Τρίκαλα και η Καλαμπάκα, η εξέλιξη αυτή φέρνει ισχυρό αναπτυξιακό αποτύπωμα, τονώνοντας τον τουρισμό, τις εμπορευματικές μεταφορές και τη συνολική διασύνδεση με τη Βόρεια και Νότια Ελλάδα.

epiruspost.gr