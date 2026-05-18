Στις 14 Ιουνίου οι εκλογές στον Ιατρικό Σύλλογο Τρικάλων – Oλοι οι υποψήφιοι και οι συνδυασμοί

Τρεις συνδυασμοί και ένας μεμονωμένος υποψήφιος θα λάβουν μέρος στις εκλογές του Ιατρικού Συλλόγου Τρικάλων οι οποίες θα διεξαχθούν στις 14 Ιουνίου.

Ειδικότερα ο Ιατρικός Σύλλογος Τρικάλων ενημερώνει τα μέλη του, ότι σύμφωνα με το νόμο υπέβαλλαν εμπρόθεσμα και νομότυπα τις υποψηφιότητες τους για τις αρχαιρεσίες της 14ης Ιουνίου 2026 οι εξής:

Για το Διοικητικό Συμβούλιο του Ιατρικού Συλλόγου Τρικάλων :

Συνδυασμός ΝΕΑ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ

Υποψήφιοι:

ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ-ΓΙΑΓΙΑΚΟΥ ΜΑΡΙΑ Βιοπαθολόγος-Μικροβιολόγος

ΑΡΑΠΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Ψυχίατρος

ΒΑΙΟΥ ΜΑΡΙΑΝΝΑ Γενική Ιατρός

ΓΙΑΚΙΜΟΒΑ ΒΕΣΕΛΑ Γενική Ιατρός

ΚΑΛΤΣΑΣ ΘΩΜΑΣ Καρδιολόγος

ΚΑΡΑΓΕΩΡΓΟΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ Γενικός Ιατρός

ΛΑΛΕΤΣΟΓΛΟΥ ΕΛΕΝΗ Οφθαλμίατρος

ΛΙΑΚΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ Ενδοκρινολόγος

ΜΑΙΟΥ ΜΑΡΙΑ Βιοπαθολόγος-Μικροβιολόγος

ΜΑΡΗΣ ΦΩΤΙΟΣ Παιδίατρος

ΜΠΑΛΟΔΗΜΟΣ ΣΤΕΡΓΙΟΣ-ΗΛΙΑΣ Βιοπαθολόγος-Μικροβιολόγος

ΞΑΝΘΗ ΙΩΑΝΝΑ Γενική Ιατρός

ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ ΧΑΡΑΆνευ Ειδικότητας

ΠΑΡΑΟΥΛΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ Μαιευτήρας-Γυναικολόγος

ΡΑΠΤΟΤΑΣΙΟΥ ΜΑΡΙΑ Οφθαλμίατρος

ΤΖΑΝΗΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ Ακτινοδιαγνώστης

ΤΣΙΟΝΑΡΑ ΔΗΜΗΤΡΑ Παθολόγος

ΤΣΙΟΥΜΑ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑΆνευ Ειδικότητας

ΧΡΗΣΤΑΝΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ Ακτινοδιαγνώστης

Για εκπρόσωποι του Πανελλήνιου Ιατρικού Συλλόγου

Συνδυασμός ΝΕΑ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ

Υποψήφιοι:

ΑΓΓΕΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Παθολόγος

ΚΕΛΕΠΟΥΡΗΣ ΖΗΣΗΣ Γενικός Ιατρός

ΚΙΤΤΟΣ ΘΩΜΑΣ Ακτινοδιαγνώστης

ΛΑΛΕΤΣΟΓΛΟΥ ΕΛΕΝΗ Οφθαλμίατρος

ΛΙΑΚΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Νεφρολόγος

ΤΡΙΓΩΝΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ Βιοπαθολόγος-Μικροβιολόγος

ΤΣΙΟΝΑΡΑ ΔΗΜΗΤΡΑ Παθολόγος

ΨΙΛΟΥΤΣΙΚΟΥ ΜΑΡΙΑ Πνευμονολόγος

Συνδυασμός ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΚΙΝΗΣΗ (ΔΗΠΑΚ)

Υποψήφιοι

ΚΑΛΙΑΚΟΥ ΑΝΘΗ Άνευ Ειδικότητας

ΜΑΡΚΟΥΔΗ-ΛΑΖΟΥ ΑΡΕΤΗ Βιοπαθολόγος-Μικροβιολόγος

ΤΑΣΙΟΣ ΒΑΙΟΣ Γενικός Ιατρός

Συνδυασμός ΕΝΩΤΙΚΟ ΚΙΝΗΜΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΤΡΟΠΗ

Υποψήφιοι

ΠΑΤΡΙΚΑΛΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ Νεφρολόγος

ΠΡΕΚΑΤΕΣ ΧΡΗΣΤΟΣ Οφθαλμίατρος

Μεμονωμένοι υποψήφιοι: ΚΑΡΑΓΚΟΎΝΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ Χειρουργός Θώρακος

Για την Εξελεγκτική Επιτροπή του Ιατρικού Συλλόγου Τρικάλων :

Συνδυασμός ΝΕΑ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ

Υποψήφιοι:

ΓΟΥΛΙΑΔΗΣ ΠΡΟΔΡΟΜΟΣ Γενικός Ιατρός

ΚΟΡΑΚΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ Αναισθησιολόγος

ΜΠΑΡΤΖΙΩΚΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ Μαιευτήρας-Γυναικολόγος

Για το Πειθαρχικό Συμβούλιο του Ιατρικού Συλλόγου Τρικάλων :

Συνδυασμός ΝΕΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ

Υποψήφιος Πρόεδρος ΣΤΟΦΟΡΟΣ ΠΕΡΙΚΛΗΣ Ψυχίατρος

Υποψήφιος Αντιπρόεδρος ΚΡΗΤΙΚΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ Καρδιολόγος

Υποψήφια μέλη:

ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Καρδιολόγος

ΖΗΣΟΠΟΥΛΟΥ ΖΩΗ Γαστρεντερολόγος

ΚΑΜΠΑΓΙΑΝΝΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ Αναισθησιολόγος

ΚΑΡΑΒΑΣΙΛΗ ΔΗΜΗΤΡΑ Βιοπαθολόγος-Μικροβιολόγος

ΚΟΝΤΟΣ ΑΓΓΕΛΟΣ Πυρηνικός Ιατρός

ΡΕΠΟΥΣΗΣ ΠΑΡΗΣ Ορθοπαιδικός