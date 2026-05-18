Στις 14 Ιουνίου οι εκλογές στον Ιατρικό Σύλλογο Τρικάλων – Oλοι οι υποψήφιοι και οι συνδυασμοί

Τρεις συνδυασμοί και ένας μεμονωμένος υποψήφιος θα λάβουν μέρος στις εκλογές του Ιατρικού Συλλόγου Τρικάλων οι οποίες θα διεξαχθούν στις 14 Ιουνίου.
Ειδικότερα ο Ιατρικός Σύλλογος Τρικάλων ενημερώνει τα μέλη του, ότι σύμφωνα με το νόμο υπέβαλλαν εμπρόθεσμα και νομότυπα τις υποψηφιότητες τους για τις αρχαιρεσίες της 14ης Ιουνίου 2026 οι εξής:
Για το Διοικητικό Συμβούλιο του Ιατρικού Συλλόγου Τρικάλων:
Συνδυασμός ΝΕΑ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ
Υποψήφιοι:
ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ-ΓΙΑΓΙΑΚΟΥ ΜΑΡΙΑ Βιοπαθολόγος-Μικροβιολόγος
ΑΡΑΠΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Ψυχίατρος
ΒΑΙΟΥ ΜΑΡΙΑΝΝΑ Γενική Ιατρός
ΓΙΑΚΙΜΟΒΑ ΒΕΣΕΛΑ Γενική Ιατρός
ΚΑΛΤΣΑΣ ΘΩΜΑΣ Καρδιολόγος
ΚΑΡΑΓΕΩΡΓΟΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ Γενικός Ιατρός
ΛΑΛΕΤΣΟΓΛΟΥ ΕΛΕΝΗ Οφθαλμίατρος
ΛΙΑΚΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ Ενδοκρινολόγος
ΜΑΙΟΥ ΜΑΡΙΑ Βιοπαθολόγος-Μικροβιολόγος
ΜΑΡΗΣ ΦΩΤΙΟΣ Παιδίατρος
ΜΠΑΛΟΔΗΜΟΣ ΣΤΕΡΓΙΟΣ-ΗΛΙΑΣ Βιοπαθολόγος-Μικροβιολόγος
ΞΑΝΘΗ ΙΩΑΝΝΑ Γενική Ιατρός
ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ ΧΑΡΑΆνευ Ειδικότητας
ΠΑΡΑΟΥΛΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ Μαιευτήρας-Γυναικολόγος
ΡΑΠΤΟΤΑΣΙΟΥ ΜΑΡΙΑ Οφθαλμίατρος
ΤΖΑΝΗΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ Ακτινοδιαγνώστης
ΤΣΙΟΝΑΡΑ ΔΗΜΗΤΡΑ Παθολόγος
ΤΣΙΟΥΜΑ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑΆνευ Ειδικότητας
ΧΡΗΣΤΑΝΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ Ακτινοδιαγνώστης
Για εκπρόσωποι του Πανελλήνιου Ιατρικού Συλλόγου
Συνδυασμός ΝΕΑ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ
Υποψήφιοι:
ΑΓΓΕΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Παθολόγος
ΚΕΛΕΠΟΥΡΗΣ ΖΗΣΗΣ Γενικός Ιατρός
ΚΙΤΤΟΣ ΘΩΜΑΣ Ακτινοδιαγνώστης
ΛΑΛΕΤΣΟΓΛΟΥ ΕΛΕΝΗ Οφθαλμίατρος
ΛΙΑΚΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Νεφρολόγος
ΤΡΙΓΩΝΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ Βιοπαθολόγος-Μικροβιολόγος
ΤΣΙΟΝΑΡΑ ΔΗΜΗΤΡΑ Παθολόγος
ΨΙΛΟΥΤΣΙΚΟΥ ΜΑΡΙΑ Πνευμονολόγος
Συνδυασμός ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΚΙΝΗΣΗ (ΔΗΠΑΚ)
Υποψήφιοι
ΚΑΛΙΑΚΟΥ ΑΝΘΗ Άνευ Ειδικότητας
ΜΑΡΚΟΥΔΗ-ΛΑΖΟΥ ΑΡΕΤΗ Βιοπαθολόγος-Μικροβιολόγος
ΤΑΣΙΟΣ ΒΑΙΟΣ Γενικός Ιατρός
Συνδυασμός ΕΝΩΤΙΚΟ ΚΙΝΗΜΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΤΡΟΠΗ
Υποψήφιοι
ΠΑΤΡΙΚΑΛΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ Νεφρολόγος
ΠΡΕΚΑΤΕΣ ΧΡΗΣΤΟΣ Οφθαλμίατρος
Μεμονωμένοι υποψήφιοι: ΚΑΡΑΓΚΟΎΝΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ Χειρουργός Θώρακος
Για την Εξελεγκτική Επιτροπή του Ιατρικού Συλλόγου Τρικάλων :
Συνδυασμός ΝΕΑ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ
Υποψήφιοι:
ΓΟΥΛΙΑΔΗΣ ΠΡΟΔΡΟΜΟΣ Γενικός Ιατρός
ΚΟΡΑΚΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ Αναισθησιολόγος
ΜΠΑΡΤΖΙΩΚΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ Μαιευτήρας-Γυναικολόγος
Για το Πειθαρχικό Συμβούλιο του Ιατρικού Συλλόγου Τρικάλων :
Συνδυασμός ΝΕΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ
Υποψήφιος Πρόεδρος ΣΤΟΦΟΡΟΣ ΠΕΡΙΚΛΗΣ Ψυχίατρος
Υποψήφιος Αντιπρόεδρος ΚΡΗΤΙΚΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ Καρδιολόγος
Υποψήφια μέλη:
ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Καρδιολόγος
ΖΗΣΟΠΟΥΛΟΥ ΖΩΗ Γαστρεντερολόγος
ΚΑΜΠΑΓΙΑΝΝΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ Αναισθησιολόγος
ΚΑΡΑΒΑΣΙΛΗ ΔΗΜΗΤΡΑ Βιοπαθολόγος-Μικροβιολόγος
ΚΟΝΤΟΣ ΑΓΓΕΛΟΣ Πυρηνικός Ιατρός
ΡΕΠΟΥΣΗΣ ΠΑΡΗΣ Ορθοπαιδικός