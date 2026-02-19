Στις φυλακές των Τρικάλων ο ιδιοκτήτης της Βιολάντα – «Εγώ θα πληρώσω τελικά και για τα Τέμπη…»

Στο σωφρονιστικό κατάστημα των Τρικάλων οδηγήθηκε το βράδυ της Τετάρτης ο ιδιοκτήτης της Βιολάντα Κώστας Τζιωρτζιώτης, καθώς μετά την απολογία του, με σύμφωνη γνώμη ανακριτή και εισαγγελέα κρίθηκε προφυλακιστέος, για την έκρηξη στο εργοστάσιο των Τρικάλων που είχε ως αποτέλεσμα τον θάνατο πέντε εργαζομένων. Ο ιδιοκτήτης της μπισκοτοβιομηχανίας «Βιολάντα» στην απολογία του δήλωσε «συγκλονισμένος» ενώ επέρριψε ευθύνες σε αυτούς οι οποίοι, όπως είπε, χειρίζονταν τέτοιου είδους ζητήματα.

Ο ίδιος πάντως, στο άκουσμα της λέξεις “προφυλακιστέος”, έδειξε να αιφνιδιάζεται, αναφέρουν στο trikalaenimerosi.gr πηγές από το μικρό πλήθος των αστυνομικών, των υπαλλήλων και των δικηγόρων που περίμεναν, μαζί με τον ίδιο, έξω από το γραφείο του ανακριτή για να ακούσουν την απόφαση. “Εγώ θα πληρώσω τελικά και για τα Τέμπη…», είπε σχεδόν μονολογώντας. Η φράση έχει την αξία της, αρκεί να σκεφτεί κανείς ότι για το δυστύχημα των Τεμπών δεν προφυλακίστηκε κανένα από τα βαριά ονόματα του κατηγορητηρίου. Μόνο ο σταθμάρχης είναι μέσα …

Τι άλλο ειπώθηκε κατά την απολογία του

Στον ιδιοκτήτη της Τρικαλινής μπισκοτοβιομηχανίας τέθηκε πλήθος ερωτημάτων σχετικά με τη λειτουργία της μονάδας παραγωγής και την τήρηση των πρωτοκόλλων ασφαλείας. Το κομβικό ερώτημα ήταν αν γνώριζε για τη διαρροή προπανίου.

Στη διάρκεια της απολογίας, ο ανακριτής φέρεται να έδειξε στον ιδιοκτήτη βίντεο και φωτογραφίες από την καταστροφή στο εργοστάσιο. Κατά τις ίδιες πληροφορίες, ο κ. Τζιωρτζιώτης δήλωσε συγκλονισμένος από την έκρηξη και υποστήριξε ότι δεν γνώριζε πως υπήρχε τέτοιος κίνδυνος, ενώ ανέφερε ότι στον συγκεκριμένο χώρο έπαιζαν τα παιδιά του.

Σύμφωνα με τις ίδιες πηγές, ο ιδιοκτήτης της «Βιολάντα» υπέδειξε πρόσωπα που υπέγραφαν και συνεργάτες του, στους οποίους απέδωσε ευθύνη για ζητήματα που, όπως φέρεται να είπε, είχαν υπό την αρμοδιότητά τους. Επιπλέον, κατά τις ίδιες αναφορές, υποστήριξε ότι το θέμα της οσμής έφτασε πολύ αργά στα αυτιά του.

Σύμφωνα με την ΕΡΤ ο κ. Τζιωρτζιώτης φέρεται να είπε ότι είναι ένας άνθρωπος που διαχειρίζεται και διευθύνει μία επιχείρηση με πολύ μεγάλο τζίρο και δεν θα μπορούσε να έχει γνώση για τα τεχνικά ζητήματα. Γι’ αυτόν τον λόγο είχε συνεργάτες γύρω του, μηχανολόγους μηχανικούς, πολιτικούς μηχανικούς και ηλεκτρολόγους που έκαναν αυτή τη δουλειά. Ακόμα δήλωσε ότι θα στηρίξει τις οικογένειες των θυμάτων μέχρι τέλους, όπως και τους υπόλοιπους εργαζόμενους.

Κώστας Τόλης trikalaenimerosi.gr