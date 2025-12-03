Στις περιοχές αυξημένου κινδύνου για πυρκαγιές Πύλη και Φαρκαδόνα

Για πρώτη φορά μετά από 45 χρόνια η Ελλάδα αποκτά έναν νέο Εθνικό Χάρτη Εκτίμησης Κινδύνου Δασικών Πυρκαγιών, μια εξέλιξη που έρχεται σε μια περίοδο όπου οι πυρκαγιές έχουν μετατραπεί σε απειλή πολύ μεγαλύτερης κλίμακας σε σχέση με το παρελθόν.

Τα τελευταία χρόνια, η κλιματική κρίση έχει επιβαρύνει ακόμη και περιοχές που θεωρούνταν σχετικά ασφαλείς, καθώς οι παρατεταμένες ξηρασίες, οι συχνότεροι καύσωνες και η αύξηση των ημερών υψηλού κινδύνου αλλάζουν με ταχείς ρυθμούς τα δεδομένα.

Η πρόσφατη έγκριση του νέου χάρτη από τα αρμόδια υπουργεία σηματοδοτεί την εγκατάλειψη ενός παρωχημένου συστήματος που δεν αντανακλούσε πλέον την πραγματικότητα. Ο Εθνικός Χάρτης Εκτίμησης Κινδύνου Δασικών Πυρκαγιών βασίζεται σε στοιχεία των τελευταίων είκοσι ετών, λαμβάνοντας υπόψη τη βλάστηση, τις κλιματικές συνθήκες και τη συχνότητα υψηλών τιμών πρόβλεψης κινδύνου, και κατατάσσει πλέον τους δήμους -όχι τους νομούς- σε τρεις κατηγορίες επικινδυνότητας.

Η νέα καταγραφή δείχνει ότι ο κίνδυνος έχει απλωθεί σε πολύ μεγαλύτερο εύρος περιοχών: από την Κρήτη και την Πελοπόννησο έως τη Στερεά Ελλάδα, την Εύβοια, την Αττική και αρκετές ζώνες της Βόρειας Ελλάδας και των νησιών.

Αυξημένος κίνδυνος στη Θεσσαλία

Η Θεσσαλία εμφανίζει επίσης εκτεταμένες περιοχές υψηλού κινδύνου. Στη Θεσσαλία εντάσσονται οι δήμοι Φαρκαδόνας, Μουζακίου, Σοφάδων, Παλαμά, Πύλης, Φαρσάλων, Καρδίτσας, Λαρισαίων και Κιλελέρ, καθώς και οι δήμοι Τεμπών, Ρήγα Φεραίου και Βόλου.

Τι σημαίνει η ένταξη στην κατηγορία υψηλής επικινδυνότητας

Η κατάταξη ενός δήμου στην υψηλή κατηγορία επιφέρει άμεσες συνέπειες στον τρόπο σχεδιασμού και χρηματοδότησης έργων πυροπροστασίας. Το νέο μοντέλο επιτρέπει την ορθολογική ιεράρχηση πόρων, τη δίκαιη κατανομή χρηματοδότησης και την αναδιάταξη δυνάμεων της Πυροσβεστικής με βάση πραγματικά δεδομένα. Οι δήμοι αποκτούν ξεκάθαρο πλαίσιο δράσεων, από καθαρισμούς και αντιπυρικές ζώνες έως έργα υποδομής και ενίσχυση προσωπικού. Παράλληλα, το νέο πλαίσιο ενισχύει την ευρύτερη κλιματική ανθεκτικότητα, καθώς οι περιοχές υψηλού κινδύνου είναι συχνά εκτεθειμένες και σε δευτερογενή φαινόμενα όπως πλημμύρες και διάβρωση.

Γ.Δ. trikalaenimerosi.gr (Aπό το ρεπορτάζ της Πένης Χαλάτση, insider.gr)