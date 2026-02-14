Στη χειμερινή εκπαίδευση της ΣΜΥ στο Περτούλι ο Αρχηγός ΓΕΣ (φωτο)

Την Τετάρτη 11 Φεβρουαρίου 2026, ο Αρχηγός του Γενικού Επιτελείου Στρατού Αντιστράτηγος Γεώργιος Κωστίδης, συνοδευόμενος από τον Διοικητή ΓΕΣ/ΓΕΠΣ/ΔΙΣΕΚΠ Υποστράτηγο Αναστάσιο Δημουλά, μετέβη στο Περτούλι Τρικάλων, όπου την παρούσα περίοδο διεξάγεται η χειμερινή εκπαίδευση – διαβίωση των Σπουδαστών της Σχολής Μονίμων Υπαξιωματικών (ΣΜΥ).

Κατά τη διάρκεια της επίσκεψης, ο Αρχηγός ενημερώθηκε για τη διεξαγόμενη χειμερινή εκπαίδευση των σπουδαστών της Σχολής, παρακολούθησε μέρος των εκπαιδευτικών αντικειμένων και τους απηύθυνε σύντομο χαιρετισμό.

Δείτε φωτογραφικά στιγμιότυπα: