Στη φυλακή ο πρώην περιφερειακός διευθυντής Eκπαίδευσης Θεσσαλίας – Kαταδικάστηκε για βιασμό εκπαιδευτικού

Με ομόφωνη απόφαση του Μικτού Ορκωτού Εφετείου Λάρισας κρίθηκε ένοχος και θα οδηγηθεί στη φυλακή ο 66χρονος πρώην περιφερειακός διευθυντής Εκπαίδευσης Θεσσαλίας για τον βιασμό συναδέλφου του καθηγήτριας.

Η ποινή που του επιβλήθηκε μετά και την αναγνώριση ελαφρυντικού της καλής συμπεριφοράς, ήταν κάθειρξη πέντε ετών.

Η υπόθεση είχε ξεκινήσει μετά την καταγγελία 45χρονης καθηγήτριας, η οποία υποστήριξε ότι έπεσε θύμα σεξουαλικής επίθεσης από τον προϊστάμενό της κατά τη διάρκεια εξόδου σε παραθαλάσσια περιοχή του Αγιόκαμπου, τον Σεπτέμβριο του 2021.

Η γυναίκα προσέφυγε στη Δικαιοσύνη, περιγράφοντας τα όσα, σύμφωνα με την ίδια, συνέβησαν τη νύχτα της 17ης Σεπτεμβρίου.

Στο πρωτόδικο δικαστήριο που ολοκληρώθηκε τον Ιούλιο του 2023 στα Τρίκαλα η ποινή που επιβλήθηκε στον 66χρονο ήταν κάθειρξη έξι ετών με την αναγνώριση του ελαφρυντικού του πρότερου έντιμου βίου.

