Στη Λάρισα για ιατροδικαστές εξετάσεις οι σοροί των 5 εργαζομένων της Βιολάντα

Στην έδρα της Ιατροδικαστικής υπηρεσίας, στη Λάρισα, μεταφέρoνται αυτή την ώρα οι σοροί των άτυχων γυναικών που έχασαν την ζωή τους από τη μεγάλη πυρκαγιά στο εργοστάσιο της Βιολάντα., καθώς βρέθηκε νεκρή και η πέμπτη αγνοούμενη. Ήδη έχει ληφθεί DNA απο τους συγγενείς των θυμάτων διότι κάποια πτώματα είναι παραμορφωμένα.

Βασικό ζητούμενο για τις αρχές είναι να διαπιστωθεί αν ο θάνατος των πέντε εργαζομένων προήλθε από ασφυξία ή από την πτώση της οροφής.

Εκείνο πάντως που αξίζει να σημειωθεί είναι ότι οι σχετικές έρευνες και διατυπώσεις ακολουθήθηκαν με κάθε λεπτομέρεια από τις εμπλεκόμενες υπηρεσίες, δεδομένου του φιάσκου που είχε προηγηθεί στα Τέμπη.

Είναι χαρακτηριστικό ότι στο κατεστραμμένο εργοστάσιο έφτασε ακόμα και κλιμάκιο της Επιθεώρησης Εργασίας για να διαπιστώσει αν οι εργαζόμενες της βάρδιας ήταν δηλωμένες για το ωράριο κατά το οποίο έγινε η έκρηξη και όλα βρέθηκαν σύμφωνα με την νομοθεσία.

Παρόντες στον τόπο του δυστυχήματος ήταν από την πρώτη ώρα η εισαγγελέας Τρικάλων κυρία Μελετοπούλου, ο αστυνομικός διευθυντής κ. Καππάς και βεβαίως ο διοικητής της Πυροσβεστικής κ. Λιάπης με μεγάλη δύναμη ανδρών και οχημάτων.

Αξίζει επίσης να σημειωθεί ότι στην έδρα της Βιολάντα, εκτός των άλλων υπηρεσιακών παραγόντων που έφτασαν από την Αθήνα και τη βόρεια Ελλάδα, το παρών έδωσε και ο δικαστικός πραγματογνώμονας Αναστάσιος Δέδες, γνωστός από την έρευνα για τα Τέμπη (φωτό με τον Σκούφο).

Τάσος Πλέντζας, trikalaenimerosi.gr