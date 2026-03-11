Στη Γερμανία παρουσιάζεται το 20ο νηπιαγωγείο Τρικάλων, το πρώτο δημόσιο παθητικό σχολείο

Με έξι ελληνικές παρουσίες και δύο σημαντικά ελληνικά έργα, θα εκπροσωπηθεί η Ελλάδα στο εορταστικό 28 Διεθνές Συνέδριο Παθητικού Κτιρίου, που θα πραγματοποιηθεί τον Απρίλιο 2026, στη Γερμανία.

Με κεντρικό θέμα “Μετασχηματισμός με ενεργειακή αποδοτικότητα”, το Συνέδριο θα επικεντρωθεί σε λύσεις για ένα κλιματικά φιλικό και βιώσιμο κτιριακό απόθεμα τονίζοντας τη σημαντικότητα των ενεργειακά αποδοτικών ανακαινίσεων (retrofits).

Παράλληλα, θα γιορτάσει τα 35α γενέθλια του πρώτου παθητικού κτιρίου και την 30η επέτειο ίδρυσης του Passive House Institute.

Πέραν των παρουσιάσεων σχετικά με την εμπειρία, που έχουν αποκομίσει οι συνεργάτες του Ελληνικού Ινστιτούτου Παθητικού Κτιρίου (ΕΙΠΑΚ) από τα πολυάριθμα projects, σε Ελλάδα και εξωτερικό, ειδική παρουσίαση θα γίνει για το βραβευμένο από την Κομισιόν The Tavros Projcet, που αφορά την ανακαίνιση της εργατικής πολυκατοικίας στον Ταύρο (Αθήνα), αλλά και στην κατασκευή του πρώτου παθητικού νηπιαγωγείου στην Ελλάδα, στα Τρίκαλα.

Προσιτή Κατοικία και Εκπαιδευτικά Κτίρια

Από το 1991, η υψηλής ενεργειακής απόδοσης κατασκευή και ανακαίνιση έχει επιφέρει εκτεταμένες αλλαγές.

Μετά τις κατοικίες, ακολούθησαν κτίρια γραφείων, σχολεία, αθλητικές εγκαταστάσεις, σούπερ μάρκετ και μουσεία. Αξίζει να σημειωθεί ότι στην Ελλάδα, πέραν των κατοικιών κάθε είδους και μεγέθους, λειτουργούν ήδη Παθητικά Κτίρια που στεγάζουν μουσείο (Σπίτι Τρικαλινών Δημιουργών), σχολείο (20ο Νηπιαγωγείο Τρικάλων), καθώς και νοσοκομείο (Διεθνές Ογκολογικό Κέντρο, Θεσσαλονίκη).

Μαζί με τα ελληνικά έργα, θα παρουσιαστούν κατασκευές από όλο τον κόσμο χτισμένες σύμφωνα με το πρότυπο του Παθητικού Κτιρίου, με επίκεντρο το φλέγον θέμα της προσιτής κατοικίας.

Από τα έργα, ξεχωρίζουν ένα υπερσύγχρονο Κέντρο στην Οξφόρδη, που στεγάζει επτά σχολές με αίθουσα συναυλιών & θεάτρου, το μεγαλύτερο ανακαινισμένο κτίριο γραφείων της Γαλλίας με 30 εταιρείες, ένας οίκος ευγηρίας στη Μαδρίτη, ένα συγκρότημα φοιτητικών κατοικιών με 24 μονοκατοικίες για 150 φοιτητές, στο Κέιμπριτζ, καθώς και νηπιαγωγεία σε Κύπρο και Λετονία.

Παράλληλα με το συνέδριο, θα πραγματοποιηθεί Έκθεση Παθητικού Κτιρίου, όπου οι εταιρείες θα παρουσιάσουν τα τελευταίας τεχνολογίας προϊόντα τους, όπως κουφώματα, μονάδες αερισμού με ανάκτηση θερμότητας και προϊόντα αεροστεγανότητας, ενώ θα πραγματοποιηθούν workshops και επισκέψεις σε παθητικά κτίρια.