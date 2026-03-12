Στη Βουλή o πρόεδρος της ΕΔΟΦ Μ. Σαράντης – Τι είπε για φέτα, ευλογιά, κτηνοτροφία και Mercosur

Τον κίνδυνο να είναι φέτος μειωμένη η παραγωγή φέτας έως και 20.000 τόνους επισήμανε ο πρόεδρος της Εθνικής Διεπαγγελματικής Οργάνωσης Τυριού «Φέτας» (ΕΔΟΦ), Μιχάλης Σαράντης, κατά την τοποθέτησή του στη Διακομματική Κοινοβουλευτική Επιτροπή για τον Πρωτογενή Τομέα.

Ο κ. Σαράντης παρουσίασε τις εκτιμήσεις της ΕΔΟΦ για το πραγματικό ζωικό κεφάλαιο της χώρας, οι οποίες αποκλίνουν σημαντικά από τα στοιχεία της Στατιστικής Υπηρεσίας. Παράλληλα, απάντησε σε ερωτήσεις βουλευτών σχετικά με τις επιπτώσεις της συμφωνίας MERCOSUR στο εμβληματικό ΠΟΠ προϊόν, τη φέτα, τονίζοντας: «Να γίνουν 100 συμφωνίες MERCOSUR, η φέτα δεν θα έχει κανένα πρόβλημα».

Σύμφωνα με τον πρόεδρο της ΕΔΟΦ, η φετινή παραγωγή επηρεάζεται από τις μαζικές θανατώσεις ζώων. «Έχουμε 500.000 θανατώσεις των ζώων. Από τον Οκτώβριο, το πρόβειο γάλα που κατευθύνεται για τη φέτα είναι μειωμένο και μάλιστα, Οκτώβριο και Νοέμβριο υπήρξε μεγάλη μείωση στο γάλα», ανέφερε. Επισήμανε ότι περίπου το 50% των ζώων που θανατώθηκαν ήταν γαλακτοφόρα, γεγονός που οδηγεί σε εκτιμώμενη μείωση παραγωγής έως και 20.000 τόνους φέτας.

Αναφερόμενος στην ευλογιά, ο κ. Σαράντης σημείωσε ότι το πρόβλημα ξεκίνησε το καλοκαίρι του 2024 και παραμένει ενεργό για πάνω από ενάμιση χρόνο. Επισήμανε ότι η αντιμετώπιση της νόσου αποτελεί αρμοδιότητα των περιφερειών και ότι η καθυστέρηση στη λήψη μέτρων επέτρεψε τη διασπορά της. «Η ευλογιά είναι μια ζωονόσος που δεν εξαλείφεται εύκολα και μπορεί να επιβιώσει στο περιβάλλον έως και έξι μήνες», υπογράμμισε.

Η συμφωνία MERCOSUR και η παγκόσμια θέση της φέτας



Ο πρόεδρος της ΕΔΟΦ καθησύχασε τους βουλευτές σχετικά με τις επιπτώσεις της MERCOSUR, τονίζοντας ότι οι εξαγωγές φέτας στη Λατινική Αμερική είναι ελάχιστες – περίπου 30 τόνοι ετησίως. Αντίθετα, η Γερμανία εισάγει πάνω από 25.000 τόνους. «Η φέτα δεν έχει να φοβηθεί τίποτα παγκοσμίως, παρά μόνο τον κακό μας εαυτό», σημείωσε, αναφερόμενος στα περιστατικά νοθείας του παρελθόντος και προειδοποίησε ότι η ΕΔΟΦ θα κινηθεί αμείλικτα κατά των παραβατών.

Ο κ. Σαράντης ανέφερε ότι πάνω από το 50% των κτηνοτροφικών εκμεταλλεύσεων δεν διαθέτουν άδειες λειτουργίας, γεγονός που δυσχεραίνει την εφαρμογή μέτρων βιοασφάλειας. Παράλληλα, τόνισε την ανάγκη παραχώρησης χώρων για τη δημιουργία στάβλων με τις απαιτούμενες προδιαγραφές και άδειες.

Σημείωσε επίσης ότι το 90% του πρόβειου γάλακτος στην Ελλάδα κατευθύνεται στην παραγωγή φέτας, γεγονός που καθιστά αναγκαίους τους ελέγχους όχι μόνο στις μονάδες παραγωγής αλλά και στις εκμεταλλεύσεις. Ο πρόεδρος της ΕΔΟΦ υπογράμμισε ότι οι κτηνίατροι εκτροφής μπορούν να συμβάλουν καθοριστικά στην πρόληψη ζωονόσων μέσω εμβολιασμών και ελέγχων.

Παραγωγή, εξαγωγές και συμβολή της φέτας στην οικονομία

Η Ελλάδα παραμένει η μεγαλύτερη χώρα παραγωγής πρόβειου και κατσικίσιου γάλακτος στην Ευρώπη, με στοιχεία του ΕΛΓΟ να δείχνουν για το 2025 παραγωγή 732.000 τόνων πρόβειου και 158.000 τόνων κατσικίσιου γάλακτος. Ο κ. Σαράντης τόνισε ότι οι ενισχύσεις προς τους παραγωγούς πρέπει να συνδεθούν με την πραγματική παραγωγή γάλακτος, κρέατος και ζωοτροφών.

Η φέτα, σύμφωνα με τα στοιχεία της ΕΔΟΦ, αποφέρει στην ελληνική οικονομία περίπου 1 δισ. ευρώ ετησίως, με 85.000 τόνους από τους συνολικά 140.000 να εξάγονται. Ο πρόεδρος της ΕΔΟΦ υπογράμμισε ότι η Πολιτεία οφείλει να στηρίξει τους παραγωγούς πρώτης ύλης, ενώ η Οργάνωση συνεχίζει τις προσπάθειες για την ενίσχυση της διεθνούς αναγνωρισιμότητας της φέτας.

