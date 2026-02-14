Στη Βουλή η δικογραφία για τον “ΟΠΕΚΕΠΕ Νο2” μέχρι τα τέλη Φεβρουαρίου

Το αργότερο μέχρι το τέλος Φεβρουαρίου αναμένεται να σταλεί στη Βουλή η δεύτερη δικογραφία, για το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ, που αφορά την εμπλοκή πολιτικών προσώπων, μεταξύ των οποίων φέρονται πως συγκαταλέγονται νυν και πρώην υπουργοί και περίπου 10 βουλευτές.

Σύμφωνα με το ieidiseis.gr (Μαίρη Μπενέα) η δικογραφία αυτή, που αναμενόταν από τον περασμένο Σεπτέμβριο, φέρεται πως καθυστέρησε, καθώς οι έλληνες εντεταλμένοι ευρωπαίοι εισαγγελείς συγκεντρώνουν, αξιολογούν, συνθέτουν και αντιπαραβάλλουν αποδεικτικά στοιχεία για τη διάπραξη σοβαρών αξιόποινων πράξεων, καθώς ο όγκος του αποδεικτικού υλικού είναι τεράστιος.

Σύμφωνα με πληροφορίες ο μεγάλος όγκος των δεδομένων, που οι εισαγγελείς επεξεργάζονται μεθοδικά και με απόλυτη μυστικότητα, αφορούν χιλιάδες απομαγνητοφωνημένες συνομιλίες (νόμιμες συνακροάσεις που έχουν καταγραφεί με βάση δικαστικά βουλεύματα), ενώ στη δικογραφία περιλαμβάνονται σημαντικά ευρήματα και καταθέσεις μαρτύρων.

Ονόματα πολιτικών

Στις συνομιλίες ακούγονται και ονόματα συγκεκριμένων πολιτικών προσώπων, ωστόσο οι εισαγγελείς επικεντρώνονται στα στοιχεία, που στοιχειοθετούν ποινικά αδικήματα και δεν περιορίζονται στα όρια ενός απλού ρουσφετιού.

Κατά τις ίδιες πληροφορίες η δικογραφία περιλαμβάνει, μεταξύ άλλων και σοβαρές αξιόποινες πράξεις για μη πολιτικά πρόσωπα.

Πάντως, για όσους βουλευτές λοιπόν οι ενδείξεις κριθούν επαρκείς θα σταλεί στη Βουλή αίτημα προκειμένου να δώσει την άδεια, όπως απαιτεί το Σύνταγμα, για να κληθούν ενώπιον των ευρωπαίων εισαγγελέων με την ιδιότητα του υπόπτου τέλεσης αξιόποινης πράξης.

Ενώ για τους εμπλκόμενους υπουργούς, θα κινηθεί η διαδικασία του άρθρου 86, σύμφωνα με το οποίο η Βουλή μπορεί να αποφασίσει Εξεταστική ή Προανακριτική Επιτροπή.

