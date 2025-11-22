Στη βουλή αίτημα Παπαευθυμίου για ενίσχυση όσων ΚΑΔ είχαν αποκλειστεί από τον Daniel

Με επιστολή του προς τον Γ.Γ. Βιομηχανίας Ελευθέριο Κρητικό, η οποία κοινοποιείται προς τον αρμόδιο υπουργό Τάκη Θεοδωρικάκο και στους βουλευτές Θεσσαλίας, ο πρόεδρος του Επιμελητηρίου Τρικάλων Κ. Παπαευθυμίου, με την ιδιότητα του προέδρου του Περιφερειακού Συμβουλίου επιμελητηρίων Θεσσαλίας, ζητά τη δημιουργία τρίτου σχήματος ενίσχυσης επιχειρήσεων για την αντιμετώπιση των επιπτώσεων στη λειτουργία τους από την κακοκαιρία Daniel.

Η πρωτοβουλία Παπαευθυμίου πήρε ήδη το δρόμο για το κοινοβούλιο, μετά από ερώτηση της βουλευτή Μαγνησίας Ζέττας Μακρή.

Η ίδια ανάρτησε τα εξής:

Η Ζέττα Μ. Μακρή, βουλευτής Μαγνησίας, κατέθεσε κοινοβουλευτική αναφορά προς τον αρμόδιο υπουργό ανάπτυξης κ. Τάκη Θεοδωρικάκο στηρίζοντας το εύλογο αίτημα του Περιφερειακού Συμβουλίου Επιμελητηρίων Θεσσαλίας για την δημιουργία μίας ακόμη δράσης ενίσχυσης, στην οποία, ανεξάρτητα από τους ΚΑΔ τους, επιλέξιμες θα είναι και οι επιχειρήσεις των περιοχών της Θεσσαλίας που επλήγησαν από τον Daniel και είχαν εξαιρεθεί από τα προηγούμενα σχήματα ενίσχυσης.

Έναυσμα για την κατάθεση της τρίτης, κατά σειρά, κοινοβουλευτικής αναφοράς με παρόμοιο θέμα αποτέλεσε η επιστολή του προέδρου του περιφερειακού συμβουλίου επιμελητηρίων Θεσσαλίας κ. Κ. Παπαευθυμίου (αρ. πρωτ.: 2177/20-11-2025). Ειδικότερα, από την ολοκλήρωση της διαδικασίας υποβολής αιτήσεων χρηματοδότησης στην πλατφόρμα για την δράση: «Ενίσχυση Επιχειρήσεων των Περιφερειακών Ενοτήτων Μαγνησίας & Τρικάλων για την αντιμετώπιση των επιπτώσεων στην λειτουργία τους από την κακοκαιρία Daniel» διαπιστώθηκε ότι:

κάποιες πληγείσες περιοχές της Θεσσαλίας δεν εντάχθηκαν σε ένα από τα υφιστάμενα σχήματα ενίσχυσης. Σημειώνεται ότι η βουλευτής έχει καταθέσει για το θέμα αυτό σχετικές κοινοβουλευτικές αναφορές τόσο στις 30-05-2025 όσο και στις 2-06-2025, αντίστοιχα,

κάποιοι ΚΑΔ δεν συμπεριελήφθησαν ως επιλέξιμοι στα υφιστάμενα σχήματα ενίσχυσης και, τέλος,

μεγάλος αριθμός πληγεισών επιχειρήσεων δεν έχει υποβάλει την ηλεκτρονική αίτηση, κυρίως λόγω άγνοιας.

Δεδομένου ότι η ενίσχυση αυτών των επιχειρήσεων θα βοηθήσει την ανάκαμψη και την βιωσιμότητά τους, η κ. Μακρή κατέθεσε την συγκεκριμένη αναφορά ώστε το αρμόδιο υπουργείο να γνωστοποιήσει, διά της κοινοβουλευτικής οδού, τις προθέσεις και τυχόν ενέργειες, τις οποίες θα προβεί στο προσεχές διάστημα προκειμένου να διευθετηθεί το συγκεκριμένο ζήτημα.

trikalaenimerosi.gr