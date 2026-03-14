Στην τελική ευθεία το βόρειο τμήμα του Ε65 – Στο 93% η πρόοδος του έργου (βίντεο)

Η κατασκευή του Βόρειου Τμήματος του Αυτοκινητόδρομου Κεντρικής Ελλάδας (αυτοκινητόδρομος E65) εισέρχεται πλέον στην τελική της φάση, με την πρόοδο του έργου να φτάνει το 93%.

Η τρέχουσα κατάσταση των εργασιών αποτυπώνεται στα τελευταία χιλιόμετρα, μέχρι τη σύνδεση με την Εγνατία Οδό, όπου ολοκληρώνονται οι τελευταίες τεχνικές εργασίες.

Το Βόρειο Τμήμα είναι το τελευταίο τμήμα που απομένει για την πλήρη ολοκλήρωση του E65, ο οποίος θα συνδέσει απευθείας τον αυτοκινητόδρομο ΠΑΘΕ με την Εγνατία Οδό.

Το έργο χρηματοδοτείται από το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας, με προϋπολογισμό 452 εκατομμύρια ευρώ, και προχωρά σύμφωνα με το εγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα.

Με την παράδοση των τελευταίων χιλιομέτρων, ο αυτοκινητόδρομος θα λειτουργεί ως ένας ενιαίος συνεχής άξονας σε όλο το μήκος του, ενισχύοντας την οδική ασφάλεια, μειώνοντας σημαντικά τους χρόνους μετακίνησης και αναβαθμίζοντας τη διαπεριφερειακή συνδεσιμότητα σε όλη την ηπειρωτική Ελλάδα, από την Κεντρική Ελλάδα και τη Θεσσαλία έως τη Δυτική Μακεδονία και την Ήπειρο

Βίντεο (Τάσος Γάκης)