Στην τελική ευθεία ο αυτοκινητόδρομος Ε65 – Πότε παραδίδεται το τμήμα Τρίκαλα – Εγνατία

Στην τελική ευθεία μπαίνει ένα από τα σημαντικότερα οδικά έργα της χώρας, το οποίο αναμένεται να μεταμορφώσει τις μετακινήσεις προς τη Βόρεια Ελλάδα και να αλλάξει ουσιαστικά τον χάρτη της οδικής συνδεσιμότητας.

Τα τελευταία χρόνια οι μεταφορικές υποδομές στη χώρα βρίσκονται σε φάση εκτεταμένης αναδιάρθρωσης, με την πολιτεία να έχει θέσει ως βασικό στόχο τη βελτίωση των χρόνων μετακίνησης και την ενίσχυση της προσβασιμότητας ανάμεσα σε κομβικές περιοχές.

Σε αυτό το πλαίσιο, ο αυτοκινητόδρομος Ε65 αποτελεί ένα από τα πιο φιλόδοξα και καθοριστικά έργα που βρίσκονται σε εξέλιξη.

Με την ολοκλήρωσή του, ο Ε65 θα έχει συνολικό μήκος 181,5 χιλιομέτρων, ενώ μέχρι σήμερα έχουν ήδη δοθεί στην κυκλοφορία περίπου 136 χιλιόμετρα, στο τμήμα από την Ανθήλη έως την Καλαμπάκα.

Το κρίσιμο βήμα που απομένει για την πλήρη λειτουργία του άξονα είναι η ολοκλήρωση του βόρειου τμήματος του E65 , το οποίο θα ενώσει τον ανισόπεδο κόμβο Τρικάλων με το μεσαίο τμήμα του Ε65 Ξυνιάδα – Τρίκαλα που βρίσκεται σε λειτουργία από το Δεκέμβριο του 2017, συνδέοντας τα Τρίκαλά με την Εγνατία Οδό και αναβαθμίζοντας ουσιωδώς την οδική συνθήκη στην περιοχή.

Το συγκεκριμένο τμήμα θεωρείται κομβικό, καθώς θα ενώσει απευθείας τη Στερεά Ελλάδα και τη Θεσσαλία με τη Δυτική Μακεδονία και τον βασικό οδικό κορμό της Βόρειας Ελλάδας, δίνοντας σημαντική ώθηση τόσο στις μετακινήσεις όσο και στην οικονομική δραστηριότητα περιοχών-κλειδιών.

Το υπό κατασκευή κομμάτι έχει συνολικό μήκος 70,5 χιλιομέτρων, εκ των οποίων περίπου 45 βρίσκονται αυτή τη στιγμή σε ενεργή φάση υλοποίησης.

Σημειώνεται επίσης πως η ολοκλήρωση του βόρειου τμήματος αναμένεται να φέρει εντυπωσιακή μείωση στους χρόνους ταξιδιού. Ενδεικτικά, η διαδρομή Αθήνα – Γρεβενά άλλα και Αθήνα–Μέτσοβο θα διαρκεί περίπου 4 ώρες, η Αθήνα–Κοζάνη 4 ώρες και 30 λεπτά, ενώ η Αθήνα–Καστοριά περίπου 4 ώρες και 35 λεπτά.

Τα Τρίκαλα θα απέχουν λιγότερο από 3 ώρες από την πρωτεύουσα, ενώη Καρδίτσα μόλις 2 ώρες και 35 λεπτά. Ιδιαίτερα χαρακτηριστική είναι η μείωση στον χρόνο της διαδρομής Λαμία – Εγνατία Οδός, η οποία από περίπου 3 ώρες και 15 λεπτά περιορίζεται σε μόλις 1 ώρα και 45 λεπτά.

Παράλληλα, το έργο αναμένεται να προσφέρει σημαντικά οφέλη στις εμπορευματικές μεταφορές και τις επαγγελματικές μετακινήσεις, καθώς θα εξασφαλίσει άμεση σύνδεση του λιμανιού της Ηγουμενίτσας με εκείνο του Βόλου, άλλα και μειώνοντας έως και δύο ώρες τον συνολικό χρόνο μετακίνησης από τον Πειραιά προς τα Βαλκάνια.

Σε ό,τι αφορά το χρονοδιάγραμμα, η συνολική πρόοδος του βόρειου τμήματος που οδηγεί στη σύνδεση με την Εγνατία Οδό έχει ήδη ξεπεράσει το 85%, ενώ σύμφωνα με τα έως τώρα δεδομένα, η παράδοση του έργου τοποθετείται εντός του πρώτου εξαμήνου του 2026.

