Στην τελική ευθεία η αποκατάσταση της γέφυρας Διάβας

Mε γοργούς ρυθμούς προχωρούν οι εργασίες για την αποκατάσταση της γέφυρας Διάβας, που υπέστη σημαντικές ζημιές την περίοδο του Daniel.

Tην Κυριακή μετά την ολοκλήρωση των εργασιών αποκατάστασης και ενίσχυσης των βάθρων, μηχάνημα βρέθηκε στο σημείο πραγματοποιώντας την αφαίρεση της παλιάς ασφάλτου, προκειμένου να ακολουθήσει η νέα ασφαλτόστρωση.

Οι εργασίες που απομένουν είναι πλέον λιγοστές, κάτι που γεμίζει με αισιοδοξία του κατοίκους, σηματοδοτώντας ουσιαστικά την αποκατάσταση της καθημερινότητας και της σύνδεσης των κοινοτήτων της περιοχής.

(*) φωτογραφίες από kalabakacity.gr

trikalaenimerosi.gr