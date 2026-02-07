Στην Πηγή το Παγκόσμιο πρωτάθλημα ανωμάλου δρόμου Ενόπλων Δυνάμεων

Σύσκεψη εργασίας μεταξύ του Περιφερειάρχη Θεσσαλίας Δημήτρη Κουρέτα και της Οργανωτικής Επιτροπής του παγκόσμιου πρωταθλήματος ανωμάλου δρόμου Ενόπλων Δυνάμεων που θα πραγματοποιηθεί στην Πηγή Τρικάλων, πραγματοποιήθηκε στο Διοικητήριο της Περιφέρειας στη Λάρισα στο πλαίσιο της καλύτερης προετοιμασίας του αγώνα, ο οποίος θα προβάλει τις ομορφιές της Θεσσαλίας σε 153 χώρες σε όλο τον κόσμο που αποτελούν μέλη του CISM (Διεθνές Συμβούλιο Στρατιωτικού Αθλητισμού).

Ο Δημήτρης Κουρέτας δήλωσε ότι η Περιφέρεια θα συνεργαστεί με τα μέλη της Οργανωτικής Επιτροπής του ΑΣΑΕΔ (Ανώτατο Συμβούλιο Αθλητισμού Ενόπλων Δυνάμεων) για την επιτυχή διοργάνωση των αγώνων που θα βάλουν την Θεσσαλία στον παγκόσμιο χάρτη των σημαντικών αθλητικών διοργανώσεων.

Ο πρόεδρος της Οργανωτικής Επιτροπής, Διευθυντής του ΑΣΑΕΔ και επικεφαλής της Ελληνικής Αντιπροσωπείας του CISM Σπύρος Ανδριόπουλος στην εισήγησή του αναφέρθηκε στην σπουδαιότητα και το υψηλό κύρος των αγώνων, στους οποίους θα λάβουν μέρος πάνω από 400 αθλητές και μέλη αποστολών, από 39 χώρες ενώ θα προβληθεί και στις 153 χώρες που είναι μέλη του CISM. Ακολούθως παρουσίασε το πρόγραμμα των αγώνων με τις αποστολές να καταφθάνουν στην Καλαμπάκα στις 26 Φεβρουαρίου, θα ακολουθήσουν οι προπονήσεις και στις 28 του μήνα θα γίνει η επίσημη τελετή έναρξης και η συνέντευξη τύπου. Ο κεντρικός αγώνας θα πραγματοποιηθεί την Κυριακή 1η Μαρτίου.

Από την πλευρά του, το μέλος της Οργανωτικής Επιτροπής και εκπρόσωπος της Συντονιστικής Επιτροπής της Περιφέρειας Θεσσαλίας, Στρατηγός Ε.Α. Ηλίας Λεοντάρης αναφέρθηκε στα οφέλη που θα αποκομίσει η Θεσσαλία από τη διοργάνωση των αγώνων ανωμάλου δρόμου κυρίως σε θέματα προβολής και εξωστρέφειας, καθώς εκτός από την ξενάγηση των αποστολών σε αξιοθέατα της περιοχής, η Περιφέρεια θα προσφέρει τοπικά αγροτικά προϊόντα, λεύκωμα με τις τουριστικές ομορφιές της Θεσσαλίας και άλλα δώρα.

Στη σύσκεψη συμμετείχαν οι Αντιπεριφερειάρχες ΠΕ Τρικάλων Χρύσα Ντιντή, Αθλητισμού Σωτήρης Σουλούκος, Πρωτογενούς Τομέα Δημήτρης Τσέτσιλας, Τουρισμού Νατάσα Αδαμοπούλου, ο Δήμαρχος Πύλης Κώστας Μαράβας, ο αντιπρόεδρος του ΣΕΓΑΣ Δημήτρης Χαχάμης, ο Διοικητής της ΣΜΥ Ταξίαρχος Κ. Κοττάκος κι άλλα στρατιωτικά στελέχη του ΑΣΑΕΔ.