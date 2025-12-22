Στην κυκλοφορία η γέφυρα Διάβας μετά 27 μήνες – Τέλος στην ταλαιπωρία των κατοίκων της περιοχής

Στην κυκλοφορία δόθηκε σήμερα η γέφυρα της Διάβας βάζοντας τέλος στην ταλαιπωρία των κατοίκων του χωριού όσο και όλης της περιοχής.

Μετά από 27 μήνες ταλαιπωρίας, σεναρίων και γεγονότων… η γέφυρα δόθηκε προς χρηση των πολιτών με τις ευχές όλων να μην ξανασυμβεί κατι για τριτη φορά!

Στις δηλώσεις της η Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε Τρικάλων κα Ντιντή ανέφερε πως η γέφυρα σε ακραία καιρικά φαινόμενα θα κλεινει εως ότου ολοκληρωθούν και τα τεχνικά έργα στην κοιτη του ποταμού! Ωστόσο η γέφυρα ειναι ασφαλής και η χρήση της θα γίνεται πλέον κανονικά.

Δηλώσεις έκανε και ο Δήμαρχος Μετεώρων Λευτέρης Αβραμόπουλος ο οποίος ευχαριστησε όσους πάλεψαν για να ξαναγίνει η γέφυρα και να δοθεί στην χρήση για τους πολίτες!

