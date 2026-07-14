Στην κορυφή της παιδικής ευτυχίας η Θεσσαλία – Τι δείχνει έρευνα του ΚΕΠΕ για τα παιδιά στις 13 περιφέρειες της χώρας

Μια ιδιαίτερα θετική εικόνα για τη Θεσσαλία καταγράφει πανελλαδική έρευνα για την ευτυχία των παιδιών, καθώς η περιοχή κατατάσσεται στην τρίτη θέση μεταξύ των Περιφερειών της χώρας, με τα παιδιά που ζουν εδώ να δηλώνουν σε μεγάλο ποσοστό ικανοποιημένα από την καθημερινότητά τους.

Σύμφωνα με τη μελέτη της Ειρήνης Λεριού για το Κέντρο Προγραμματισμού και Οικονομικών Μελετών (ΚΕΠΕ), η οποία πραγματοποιήθηκε σε δείγμα 3.046 μαθητών κατά τη σχολική περίοδο 2024-2025 και αφορά ηλικίες από 5 έως 18 ετών, η Θεσσαλία καταγράφει ποσοστό παιδικής ευτυχίας 82,80%, καταλαμβάνοντας μία από τις υψηλότερες θέσεις πανελλαδικά.

Στην πρώτη θέση βρίσκεται το Βόρειο Αιγαίο με ποσοστό 84,13%, ακολουθεί η Κρήτη με 84,03%, ενώ η Θεσσαλία συμπληρώνει την τριάδα των Περιφερειών όπου τα παιδιά εμφανίζονται περισσότερο ευτυχισμένα.

Αντίθετα, το χαμηλότερο ποσοστό καταγράφεται στην Ανατολική Μακεδονία και Θράκη, όπου το 68,97% των παιδιών δηλώνουν ευτυχισμένα.

Στις ενδιάμεσες θέσεις βρίσκονται η Κεντρική Μακεδονία με 80,47%, η Αττική με 79,20% και η Στερεά Ελλάδα με 77,37%.

Ποια παιδιά δηλώνουν πιο ευτυχισμένα

Η έρευνα αποτυπώνει ότι περίπου οκτώ στα δέκα παιδιά στην Ελλάδα δηλώνουν ευτυχισμένα, ωστόσο η αίσθηση αυτή επηρεάζεται από πολλούς παράγοντες, όπως το οικογενειακό περιβάλλον, η σχολική επίδοση, οι σχέσεις με τους συνομηλίκους και η ποιότητα ζωής στην καθημερινότητα.

Πιο ευτυχισμένα εμφανίζονται τα παιδιά του Δημοτικού, με το ποσοστό να φτάνει το 91%, ενώ σημαντικό ρόλο παίζει και η σχολική επίδοση, καθώς τα παιδιά με καλές επιδόσεις δηλώνουν ευτυχισμένα σε ποσοστό 80,55%.

Παράλληλα, τα παιδιά που ζουν και με τους δύο γονείς καταγράφουν υψηλότερα επίπεδα ευτυχίας (79,23%), ενώ ενδιαφέρον παρουσιάζει το εύρημα σχετικά με τον αριθμό των αδελφών.

Τα υψηλότερα ποσοστά καταγράφονται στα παιδιά που έχουν έναν ακόμη αδελφό ή αδελφή (80,54%), ενώ ακολουθούν εκείνα με δύο αδέλφια (77,74%), τα μοναχοπαίδια (76,35%) και τα παιδιά από πολύτεκνες οικογένειες.

Όπως επισημαίνει η ερευνήτρια, η οικονομική πραγματικότητα φαίνεται να επηρεάζει περισσότερο τις μεγαλύτερες οικογένειες, καθώς τα παιδιά με πολλά αδέλφια εμφανίζουν χαμηλότερα ποσοστά ευτυχίας.

Η σημασία της καθημερινότητας και του περιβάλλοντος

Η μελέτη αναδεικνύει ότι η ευτυχία των παιδιών δεν συνδέεται μόνο με τις υλικές συνθήκες διαβίωσης, αλλά κυρίως με την ποιότητα των σχέσεων και των εμπειριών τους.

Ιδιαίτερα σημαντικοί παράγοντες είναι η υποστήριξη και ο σεβασμός από τους συνομηλίκους (84,1%), η ικανοποίηση από την καθημερινή ζωή (84,79%) και η θετική εικόνα που έχουν τα παιδιά για τη γειτονιά τους (82,4%).

Παράλληλα, σημαντικό ρόλο παίζει η «ηθική παιδεία» από το ευρύτερο περιβάλλον, δηλαδή η καλλιέργεια της ενσυναίσθησης και των κοινωνικών αξιών, καθώς και ο ελεύθερος χρόνος με δημιουργικές δραστηριότητες, όπως ο αθλητισμός, η τέχνη και οι διακοπές.

Γιώργος Δεληχάς, kosmoslarissa.gr