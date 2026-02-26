Στην Γ. Καψιώχας Α.Ε.Β.Ε. Volkswagen, Audi, Škoda σε Τρίκαλα και Θεσσαλία

Ανακατατάξεις στη θεσσαλική αγορά αυτοκινήτου με την έλευση ενός σημαντικού παίκτη στο χώρο της εμπορίας.

Η αντιπροσώπευση των Volkswagen, Audi και Škoda Auto σε ολόκληρη τη Θεσσαλία περνά στον όμιλο «Γ. Καψιώχας Α.Ε.Β.Ε.».

Πρόκειται για τον μεγαλύτερο εξουσιοδοτημένο έμπορο της Kosmocar, με έδρα τα Ιωάννινα, ο οποίος, εκτός από την Ήπειρο, καλύπτει και ολόκληρη τη Δυτική Ελλάδα, φτάνοντας έως την Πάτρα. Σύμφωνα με όσα μάθαμε, η δραστηριοποίησή του στη Θεσσαλία αναμένεται να ξεκινήσει τον Απρίλιο.

Ο όμιλος Karenta A.E. έχει εδραιώσει τη θέση του ως ο ισχυρότερος εξουσιοδοτημένος έμπορος και συνεργάτης after-sales των Volkswagen, Audi και Škoda στη χώρα. Με περισσότερα από 50 χρόνια εμπειρίας στον κλάδο, η Karenta λειτουργεί ένα εκτεταμένο δίκτυο πωλήσεων και υπηρεσιών που καλύπτει όλη την ελληνική επικράτεια, προσφέροντας ολοκληρωμένες λύσεις mobility στους πελάτες της.

Η εταιρεία έχοντας την έδρα της στην Αργυρούπολη και παρουσία σε σημαντικές πόλεις της χώρας, διαθέτει οργανωμένες μονάδες για πωλήσεις νέων και μεταχειρισμένων αυτοκινήτων, καθώς και πλήρες after-sales support που περιλαμβάνει service και χρηματοδοτικές λύσεις.

Κώστας Τόλης thessaliaeconomy.gr