Στα χέρια της ΕΛ.ΑΣ. επτά άτομα για τους βανδαλισμούς που προκάλεσαν στο Πάρκο Ματσόπουλου

Μετά από ενδελεχή έρευνα των αστυνομικών αρχών εξιχνιάστηκε η υπόθεση των πρόσφατων βανδαλισμών που σημειώθηκαν στο πάρκο Ματσόπουλου, προκαλώντας την αντίδραση της δημοτικής αρχής.

Ειδικότερα από την Υποδιεύθυνση Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Τρικάλων σχηματίστηκε δικογραφία σε βάρος 7 ατόμων, για το αδίκημα της φθοράς ξένης ιδιοκτησίας.

Ειδικότερα, όπως καταγγέλθηκε, πρώτες πρωινές ώρες της 12-06-2026 στα Τρίκαλα, προκλήθηκαν φθορές στο εξωτερικό μέρος του πολυχώρου πολιτισμού και τέχνης του Δήμου, όπου καθημερινά φιλοξενεί μικρά παιδιά, οικογένειες, νέους αλλά και ηλικιωμένους πολίτες που επιλέγουν το σημείο για περίπατο και αναψυχή.

Από τη διενεργηθείσα έρευνα των αστυνομικών ταυτοποιήθηκαν τα στοιχεία των προαναφερόμενων δραστών.

Τ.Π. trikalaenimerosi.gr