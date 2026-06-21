Στα Τρίκαλα το Παγκόσμιο Forum Θεσσαλών 2026 – Πότε θα πραγματοποιηθεί

Η Παγκόσμια Συνομοσπονδία Θεσσαλών «ΑΣΚΛΗΠΙΟΣ» ανακοινώνει τη διοργάνωση του Παγκόσμιου Forum Θεσσαλών 2026, το οποίο θα πραγματοποιηθεί στις 16 και 17 Αυγούστου 2026 στα Τρίκαλα, στο Ξενοδοχείο Gallery Art.

Το Παγκόσμιο Forum Θεσσαλών 2026 φιλοδοξεί να αποτελέσει ένα διεθνές σημείο συνάντησης για Θεσσαλούς από κάθε γωνιά του κόσμου, με στόχο την ενίσχυση των δεσμών της ομογένειας με τη Θεσσαλία, την ανταλλαγή ιδεών και εμπειριών, καθώς και την ανάδειξη προτάσεων για την πολιτιστική, κοινωνική και αναπτυξιακή προοπτική της περιοχής.

Στο πλαίσιο των εργασιών του Forum θα δοθεί έμφαση: στη δικτύωση Θεσσαλών της διασποράς και της Ελλάδας, στην προώθηση συνεργασιών σε πολιτιστικό, κοινωνικό και φιλανθρωπικό επίπεδο, στην ανάδειξη της ταυτότητας και της κληρονομιάς της Θεσσαλίας και στη συμμετοχή της νέας γενιάς στη διαμόρφωση κοινών πρωτοβουλιών.

Η διοργάνωση αναμένεται να συγκεντρώσει συμμετέχοντες από την Ελλάδα και το εξωτερικό, δημιουργώντας έναν ανοιχτό χώρο διαλόγου και προοπτικής για το μέλλον του θεσσαλικού ελληνισμού.

Η δήλωση συμμετοχής είναι απαραίτητη.

Πληροφορίες & δηλώσεις συμμετοχής: Τηλ.: +49 172 101 3223 ή στο Email info@asklipios.online

Με εκτίμηση

Για το Διοικητικό Συμβούλιο

Ο Πρόεδρος

Διαμαντής Γκίκας

Η Γραμματέας

Φωτεινή Μίχου