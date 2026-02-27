Στα Τρίκαλα το Παγκόσμιο Στρατιωτικό Πρωτάθλημα Ανωμάλου Δρόμου

Στους ρυθμούς του Παγκοσμίου πρωταθλήματος Ανώμαλου Δρόμου Ενόπλων Δυνάμεων, σε αυτή την πολύ μεγάλη διοργάνωση με τη συμμετοχή 39 χωρών που θα λάβει χώρα στην Πηγή του δήμου Πύλης Τρικάλων την Κυριακή 1η Μαρτίου, ζει και κινείται όλη η Θεσσαλία.

Το Σάββατο 28/2/26 στις 6.30 το απόγευμα θα γίνει η τελετή έναρξης, ενώ οι αγώνες ξεκινάνε την Κυριακή 1/3/2026 στις 10:00 π.μ. με την πρώτη κούρσα των 8.000 m γυναικών και ολοκληρώνονται το μεσημέρι με τις απονομές και τους χαιρετισμούς. Στους αγώνες θα συμμετάσχουν 178 άνδρες και 96 γυναίκες, αρκετοί εκ των οποίων διακρίνονται για τις επιδόσεις τους σε Ολυμπιάδες κι άλλες διεθνείς διοργανώσεις.

Με αφορμή την σπουδαία αυτή διοργάνωση που αναμένεται να κάνει γνωστή τη Θεσσαλία σε όλο τον κόσμο παραχωρήθηκε συνέντευξη Τύπου σήμερα το μεσημέρι στην αίθουσα συνεδριάσεων του Περιφερειακού Συμβουλίου στη Λάρισα. Όλοι οι φορείς κάλεσαν τους θεσσαλούς να παραστούν το πρωί της Κυριακής στην Πηγή του Δήμου Πύλης και να απολαύσουν από κοντά το μοναδικό αυτό αθλητικό γεγονός.

Ο Περιφερειάρχης Θεσσαλίας κ. Δημήτρης Κουρέτας στην τοποθέτηση του δήλωσε χαρούμενος και δικαιωμένος, καθώς ένα όραμα του πριν από λίγα χρόνια υλοποιείται με την βοήθεια του Στρατηγού Ε.Α. Ηλία Λεοντάρη και του Σπύρου Ανδριόπουλου, συμμαθητή και συναθλητή του απ’ τα σχολικά χρόνια.

«Το Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Ανωμάλου Δρόμου των Ενόπλων Δυνάμεων, έχει και μια ιδιαίτερη αξία, διότι δίνει ένα προστιθέμενο όφελος, μία προστιθέμενη αξία στην περιοχή, η οποία μπορεί να αναδειχθεί και μέσα από τις παρεμβάσεις που κάναμε, που ήταν θεωρώ σημαντικές. Θέλουμε να αναδείξουμε έναν τόπο που έχει όλες τις δυνατότητες να πρωταγωνιστήσει και να υποδέχεται αθλητές διεθνούς επιπέδου για προπόνηση και να μπορέσει να αποκτήσει φήμη η περιοχή».

Από την πλευρά του ο πρόεδρος του CISM(Διεθνούς Συμβουλίου Στρατιωτικού Αθλητισμού) Βραζιλιάνος Συνταγματάρχης, Νίλτον Γκόμεζ Ρολιμ Φιλιο σημείωσε: «Όλες οι χώρες έχουν να πουν τα καλύτερα λόγια για τη διοργάνωση, από την πρώτη μέρα της άφιξης στο αεροδρόμιο μέχρι και σήμερα. Είναι τιμή για μας που ξαναβρισκόμαστε στην Ελλάδα, στη χώρα που γέννησε τους Ολυμπιακούς Αγώνες. Το ότι βρισκόμαστε σε αυτή την περιοχή έχει μεγάλη σημασία για μας. Για όλους τους αθλητές μας είναι εξαιρετικό το τοπίο, εξαιρετικός ο χώρος που γίνονται οι αγώνες, και εξαιρετικός ο καιρός. Έχει μεγαλύτερη σημασία για εμάς γιατί είναι το πρώτο παγκόσμιο πρωτάθλημα που διοργανώνουμε από κοινού για το 2026.Θα ήθελα να επισημάνω ότι μαζί μου βρίσκεται ο πλοίαρχος Ρομπέρτο Ρέκια, είναι ο υπεύθυνος για όλη τη διοργάνωση και είναι αυτός που θα κάνει όλη τη δουλειά εδώ για το πρωτάθλημα».

Ο δήμαρχος Πύλης κ. Κώστας Μαράβας, επισήμανε: «Είμαι συγκινημένος αυτή τη στιγμή που όντως ένας μικρός δήμος, που είναι ο δήμος Πύλης, τον εμπιστεύτηκε ο περιφερειάρχης κ. Κουρέτας και ο κ. Ανδριόπουλος. Έχουμε τέσσερις μήνες που εργαζόμαστε σκληρά, μαζί με την Περιφέρεια για να φέρουμε εις πέρας ένα μεγάλο έργο. Πιστεύουμε ότι οι αθλητές και οι αποστολές τους θα είναι οι πρεσβευτές μας, αύριο για τον τόπο μας, Μόνο ευχαριστώ μπορώ να πω. Συγχαρητήρια σε όλους».

Ο αντιπρόεδρος του ΣΕΓΑΣ κ. Δημήτρης Χαχάμης, σημείωσε: «Είναι πολύ τιμητικό για τη Θεσσαλία που οι καλύτεροι αθλητές από 39 χώρες θα αγωνιστούν ενώπιόν μας. Για να φτάσουμε σε αυτό το σημείο συνεργαστήκαν αρμονικά η Περιφέρεια, ο δήμος Πύλης, ο ΣΕΓΑΣ, το ΑΣΑΕΔ και όλοι οι υπηρεσιακοί παράγοντες. Υπάρχουν βέβαια και αφανείς ήρωες, οι κριτές, οι προπονητές, οι επιτελικοί της Ομοσπονδίας, οι διασώστες, οι εθελοντές και πολλοί ακόμη τους οποίους ευχαριστούμε».

Η Χρύσα Ντιντή, χωρική περιφερειάρχης Τρικάλων, με τη σειρά της τόνισε ότι «σήμερα είμαστε πανέτοιμοι για ένα παγκόσμιο γεγονός το οποίο περιποιεί τιμή και για την περιοχή, αλλά κυρίως για την Περιφέρεια Θεσσαλίας. Ευχαριστώ ιδιαίτερα τον κ. Λεοντάρη που έχει συμβάλει τα μέγιστα για να ‘ρθουν αυτοί οι αγώνες στην περιοχή μας και να υλοποιηθούν και τον κ. Ανδριόπουλο, αλλά πιο πολύ να ευχαριστήσουμε τον Περιφερειάρχη κ. Κουρέτα που μας εμπιστεύτηκε γι΄αυτό το σπουδαίο και παγκόσμιο γεγονός».

Τέλος, ο πρόεδρος της Οργανωτικής Επιτροπής, Διευθυντής του ΑΣΑΕΔ και επικεφαλής της Ελληνικής Αντιπροσωπείας του CISM κ. Σπύρος Ανδριόπουλος, δήλωσε: «Χαιρετίζω την άριστη συνεργασία όλων. Πρόκειται για μια διοργάνωση η οποία νομίζω κοσμεί την Θεσσαλία και καλώ όλους τους πολίτες να έρθουν και να χειροκροτήσουν τους πολύ υψηλού επιπέδου αθλητές. Ευχαριστώ τον κ. Κουρέτα που μας εμπιστεύθηκε το όραμα του, καθώς γνωρίζω το πάθος και την αγάπη που έχει για τον αθλητισμό. Είναι ένας άνθρωπος που θέλει να προσφέρει στην περιοχή σας. Πριν την συνέντευξη τύπου ο Περιφερειάρχης κ. Κουρέτας υποδέχτηκε στο γραφείο του τους υψηλούς προσκεκλημένους από το Διεθνές Συμβούλιο Στρατιωτικού Αθλητισμού και τους πρόσφερε συμβολικά δώρα