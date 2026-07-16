Στα ΣΕΑ Αγιοφύλλου τα εγκαίνια του βόρειου τμήματος του Ε65 – Στις 23 Ιουλίου παρουσία Μητσοτάκη

«Κλείδωσαν» τόσο η ώρα όσο και ο χώρος των εγκαινίων του βόρειου τμήματος του αυτοκινητοδρόμου Ε65, με την τελετή να πραγματοποιείται, όπως έχει προγραμματιστεί, την Πέμπτη 23 Ιουλίου, στις 7 το απόγευμα, παρουσία του πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη.

Με την ολοκλήρωση της εκδήλωσης θα δοθούν στην κυκλοφορία τα τελευταία 46 χιλιόμετρα του έργου, σηματοδοτώντας την πλήρη ολοκλήρωση του Ε65, ενός από τους σημαντικότερους οδικούς άξονες της χώρας.

Σε σχέση με τον αρχικό σχεδιασμό, έχει αλλάξει ο χώρος όπου θα πραγματοποιηθούν τα εγκαίνια. Η τελετή θα φιλοξενηθεί τελικά στα Σημεία Εξυπηρέτησης Αυτοκινητιστών (ΣΕΑ) Αγιοφύλλου.

Όπως ανέφερε στον «Ζυγό» ο πρόεδρος της Κοινότητας Αγιοφύλλου, Θύμιος Καραγιάννης, η αρχική αναφορά για διαφορετική τοποθεσία οφειλόταν σε λανθασμένη ενημέρωση, η οποία αναμένεται να διορθωθεί και στις σχετικές ενημερωτικές πινακίδες.

Η επιλογή των ΣΕΑ Αγιοφύλλου σηματοδοτεί ότι το κύριο μέρος της τελετής θα πραγματοποιηθεί στην Περιφερειακή Ενότητα Τρικάλων, σε ένα έργο που θεωρείται κομβικής σημασίας τόσο για τη Θεσσαλία όσο και για το εθνικό οδικό δίκτυο.

Αμέσως μετά την ολοκλήρωση των εγκαινίων, ο νέος αυτοκινητόδρομος θα παραδοθεί στην κυκλοφορία, ολοκληρώνοντας τη σύνδεση του Ε65 και βελτιώνοντας σημαντικά την πρόσβαση της Δυτικής Θεσσαλίας με την υπόλοιπη χώρα, ενώ αναμένεται να ενισχύσει και τον αναπτυξιακό και διαμετακομιστικό ρόλο της περιοχής.

trikalaenimerosi.gr