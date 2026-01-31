Στα Νοσοκομεία της Θεσσαλίας τις επόμενες ημέρες το ψηφιακό βραχιολάκι

Επεκτείνεται σιγά σιγά το ψηφιακό βραχιολάκι σε όλα τα νοσοκομεία της χώρας, ενώ φαίνεται πως η διαδικασία θα έχει ολοκληρωθεί μέχρι τα τέλη Φεβρουαρίου σε όλο το ΕΣΥ αλλά με κάποιες εξαιρέσεις.

Το βραχιολάκι που κάνει ψηφιακή ιχνηλάτηση της πορείας και του χρόνου αναμονής των ασθενών, εγκαθίσταται στα Τμήματα Επειγόντων Περιστατικών (ΤΕΠ) στα περισσότερα νοσοκομεία της περιφέρειας.

Με βάση τον σχεδιασμό του υπουργείου Υγείας, θα έχει ενσωματωθεί σε συνολικά 100 νοσοκομεία όλης της χώρας έως το τέλος Φεβρουαρίου.

Το ψηφιακό σύστημα θα ενεργοποιηθεί μόνο σε 100 νοσοκομεία και όχι στα 127 που υπάρχουν στο ΕΣΥ, καθώς έχουν εξαιρεθεί οι μικρές δημόσιες μονάδες σε νησιά και απομακρυσμένες περιοχές όπου η κίνηση των ασθενών είναι εξαιρετικά περιορισμένη και δεν απαιτείται ιχνηλάτηση.

Τις επόμενες ημέρες αναμένεται να εγκατασταθεί στα νοσοκομεία της 5ης Υγειονομικής Περιφέρειας Θεσσαλίας και Στερεάς Ελλάδος, καθώς οι μονάδες έχουν ήδη προετοιμαστεί και ως προς το προσωπικό, αλλά και τεχνικά.

Στα «θρανία» οι εργαζόμενοι για το βραχιολάκι

Στο μεταξύ όπου τοποθετείται το βραχιολάκι, οι εργαζόμενοι λαμβάνουν ειδική εκπαίδευση. Ειδικότερα επειδή πρόκειται για ένα σύνθετο ψηφιακό σύστημα, το προσωπικό στα συνολικά 100 νοσοκομεία της χώρας θα λάβει ειδικά μαθήματα ώστε να γνωρίζει πώς θα εντοπίζει την αναμονή στα Επείγοντα, αλλά και πως θα ιεραρχεί τις υγειονομικές ανάγκες των ασθενών.

Το ψηφιακό πληροφοριακό εργαλείο έχει συμβάλλει στη μείωση της αναμονής κατά τον κ. Γεωργιάδη, αφού όπως υποστηρίζει οι ουρές από 9 και 10 ώρες που ήταν, περιορίστηκαν στις 4-5 ώρες, καθώς γίνεται καλύτερη διαχείριση των περιστατικών.

Να σημειωθεί ότι σε επόμενο στάδιο όπως έχει εξαγγείλει ο υπουργός Υγείας, οι πολίτες θα έχουν τη δυνατότητα να ενημερώνονται από το κινητό τους για τους χρόνους αναμονής στα νοσοκομεία, επιλέγοντας εκείνο με τη μικρότερη καθυστέρηση. Άλλωστε τα δεδομένα που καταγράφονται ψηφιακά σε πραγματικό χρόνο, προσφέρουν σαφή εικόνα για τις καθυστερήσεις και τη λειτουργία των «Επειγόντων».

Δήμητρα Ευθυμιάδου (ethnos.gr)