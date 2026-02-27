Στα εργοτάξια του Ε65 ο Χρίστος Δήμας- Επιθεώρηση στο Βόρειο Τμήμα

Στα εργοτάξια του Βόρειου Τμήματος του Αυτοκινητοδρόμου Κεντρικής Ελλάδας (Ε65) θα βρεθεί σήμερα, Παρασκευή 27 Φεβρουαρίου 2026, η ηγεσία του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών, προκειμένου να διαπιστώσει από κοντά την πρόοδο των εργασιών.

Τον Υπουργό Υποδομών και Μεταφορών, Χρίστο Δήμα, θα συνοδεύει ο Γενικός Γραμματέας Υποδομών, Δημήτρης Αναγνώπουλος, καθώς και υπηρεσιακά στελέχη του Υπουργείου.

Η επιθεώρηση θα ξεκινήσει από το βόρειο άκρο του άξονα, στο σημείο όπου ο Ε65 συναντά την Εγνατία Οδό.

Σύμφωνα με το επίσημο πρόγραμμα: