Για το ακαδημαϊκό έτος 2026-2027, οι θέσεις των εισακτέων στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση ορίστηκαν σε 68.788, διατηρώντας τον αριθμό σταθερό σε σύγκριση με την προηγούμενη χρονιά.

Η επίσημη απόφαση του Υπουργείου Εσωτερικών εξειδικεύει την κατανομή των θέσεων ανά σχολή και τμήμα για τις προσεχείς, Πανελλαδικές Εξετάσεις, προσφέροντας στους υποψηφίους τα απαραίτητα δεδομένα για τη σωστή συμπλήρωση του μηχανογραφικού τους δελτίου και την εκτίμηση της πορείας των βάσεων.

Στο Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας οι εισακτέοι θα φτάσουν τους 5.186, αριθμός αυξημένος κατά 10 θέσεις σε σχέση με την περσινή χρονιά, όταν είχαν εισαχθεί 5.176 φοιτητές.

Στις δύο σχολές των Τρικάλων φέτος θα εισαχθούν συνολικά 300 φοιτητές (Επιστήμης, Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού 189, Διαιτολογίας και Διατροφολογίας 121).