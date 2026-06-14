Σπουδαία διάκριση για το Μουσείο Τσιτσάνη – Η σημαντική προσφορά του αναγνωρίστηκε απο το Ευρωπαϊκό Φόρουμ Μουσείων

Τεράστια επιτυχία, τιμή και αναγνώριση για την Ελλάδα, τα Τρίκαλα και το Μουσείο Τσιτσάνη: απέσπασε ειδικό έπαινο για τον δημιουργικό του ρόλο ως κόμβος πολιτισμού στην απονομή των Ευρωπαϊκών Βραβείων Μουσείων, το Σάββατο 13 Ιουνίου 2026.

Στο Μπιλμπάο της Χώρας των Βάσκων, στην Ισπανία, παραβέθηκε η τρικαλινή αντιπροσωπεία με επικεφαλής τον Δήμαρχο Τρικκαίων και πρόεδρο της ΠΕΔ Θεσσαλίας Νίκο Σακκά, ο οποίος παρέλαβε τον έπαινο.

Ο έπαινος αναφέρει:

”Το Κέντρο Έρευνας – Μουσείο Τσιτσάνη δείχνει πώς ένας δημοτικός πολιτιστικός θεσμός μπορεί να διαδραματίσει σημαντικό και δυναμικό ρόλο ως κόμβος πολιτισμού. Ενισχύει τη δημιουργικότητα και στηρίζει τη νέα γενιά μουσικών. Το Μουσείο Τσιτσάνη ενσαρκώνει την ελευθερία του λόγου, την καλλιτεχνική έκφραση και τη δημοκρατική συμμετοχή στην πολιτιστική κληρονομιά”.

Ο Δήμαρχος Τρικκαίων Νίκος Σακκάς δήλωσε: “Η ύψιστη αυτή διάκριση αποτελεί επιστέγασμα τη αναγνώρισης του ρόλου και της προσφοράς του Μουσείου Τσιτσάνη. Η πρωτεύουσα του λαϊκού τραγουδιού, τα Τρίκαλα, φιλοξενεί το πρώτο μουσείο της χώρας, αφιερωμένο σε Ελληνα καλλιτέχνη. Ο μεγάλος Βασίλης Τσιτσάνης κι ο δημιουργικός του πλούτος περικλείονται στο Μουσείο που αγαπήθηκε αμέσως από δεκάδες χιλιάδες επισκέπτες/τριες. Στους τοίχους, που περικλείουν τον μουσικό αυτόν πλούτο, εμπεριέχεται η καρδιά του λαϊκού μας τραγουδιού, του ελληνικού πολιτισμού του 20ου αιώνα.

Ευχαριστώ τα μέλη της επιτροπής του European Museum Forum που μας τίμησαν με τη διάκριση αυτή. Μια διάκριση που ανήκει, επίσης, σε όλους και όλες, που με πλήθος ιδιοτήτων, ρόλων και ειδικοτήτων, εργάστηκαν ώστε, το Μουσείο Τσιτσάνη να αποκαλυφθεί, αναδειχθεί, λειτουργήσει και λαμπρύνει με την παρουσία του τον χώρο του πολιτισμού. Τις επόμενες ημέρες θα ανφερθούμε συγκεκριμένα, ενώ έχουμε ως στόχο να προσφέρουμε ακόμη περισσότερα, όχι μόνο στο Μουσείο Τσιτσάνη, αλλά και συνολικά στο λαϊκό μας τραγούδι”.

Την παρουσίαση του Μουσείου Τσιτσάνη στη σχετική τελετή έκανε ο μουσειολόγος κ. Θωμάς Τσυκαλάς (εκπόνησε τη μουσειολογική μελέτη για το Μουσείο), συνεπικουρούμενος από σχετική ομάδα.

Παραβρέθηκαν από τον Δήμο Τρικκαίων, η εντεταλμένη σύμβουλος Δημοσίων Σχέσεων Εφη Λεβέντη (διετέλεσε κα πρόεδρος του Μουσείου), ο διευθυντής του Μουσείου κ. Στέλιος Καραγιώργος, η προϊσταμένη της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών κ. Θεοδώρα Σαργιώτη, ενώ παρίστατο και η πρώην αντιδήμαρχος και πρόεδρος του Μουσείου κ Βασιλένα Μητσιάδη (νυν δ/νουσα σύμβουλος της e-trikala AE).

Το Ευρωπαϊκό Φόρουμ Μουσείων και το Euskararen Etxea (Σπίτι Βασκικής Γλώσσας) που διοργάνωσαν την τελετή, είχαν προβλέψει ένα τετραήμερο πρόγραμμα. Αυτό περιλάμβανε εργαστήρια, ομιλίες, συναντήσεις, με αντικείμενο τον πλούτο της δραστηριότητας των μουσείων. Το Μουσείο Τσιτσάνη εντάχθηκε στην ενότητα «Ηχώ πέρα από τα αντικείμενα: επιμελούμενοι την άυλη κληρονομιά».

Μαζί με το Μουσείο Τσιτσάνη συζήτησαν το θέμα οι εκπρόσωποι των

– Λετονικό Εθνικό Μουσείο Λογοτεχνίας και Μουσικής (Ρίγα, Λετονία)

– La Muette – Φιλολογικοί Χώροι (Πουγί, Ελβετία)

– Μουσείο Κάι Μουνκ (Ούλφμποργκ, Δανία)

Το Βραβείο του Ευρωπαϊκού Μουσείου της Χρονιάς 2026 πήρε το Den Gamle By – Εθνικό Ανοικτό Μουσείο Αστικής Ιστορίας και Πολιτισμού, στο Aarhus της Δανίας.

Από το γραφείο Τύπου