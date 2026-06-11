«Σπίτι μου ΙΙ»: 1.055 εγκρίσεις δανείων στη Θεσσαλία – Η εικόνα που δίνει το υπουργείο Εθνικής Οικονομίας

«Το πρόγραμμα Σπίτι μου ΙΙ πέτυχε» σημειώνουν τα υπουργεία Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών και Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας σε κοινή τους ανακοίνωση, με την οποία απαντούν σε δημοσιεύματα σχετικά το 55% των δικαιούχων που «έμεινε εκτός».

Τα προγράμματα «Σπίτι μου Ι» και «Σπίτι μου ΙΙ» εντάσσονται στην ευρύτερη πολιτική της Κυβέρνησης για την άμβλυνση των επιπτώσεων του στεγαστικού, αυτού του τεράστιου προβλήματος που αντιμετωπίζουν οι πολίτες σε ολόκληρη την ΕΕ αναφέρουν.

Έως και την 10η Ιουνίου 2026, είχαν εγκριθεί για υπαγωγή στο πρόγραμμα 15.193 δάνεια, συνολικής αξίας 1,83 δισ. ευρώ, ενώ οι ωφελούμενοι που έχουν ήδη συνάψει σύμβαση δανείου φτάνουν τους 12.266, με την αξία των δανείων τους να προσεγγίζει τα 1,339 δισ ευρώ.

Στη Θεσσαλία έχουν εγκριθεί για υπαγωγή στο πρόγραμμα 1.055 δάνεια, συνολικής αξίας 115.264.510 ευρώ, ενώ οι ωφελούμενοι που έχουν ήδη συνάψει σύμβαση δανείου φτάνουν τους 884, με την αξία των δανείων τους να προσεγγίζει τα 86.933.031 ευρώ.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση των Υπουργείων Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών και Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας, η πορεία του προγράμματος επιβεβαιώνει τη μεγάλη ανάγκη πρόσβασης των πολιτών σε προσιτή στεγαστική χρηματοδότηση, συμβάλλοντας ουσιαστικά στην αντιμετώπιση του στεγαστικού ζητήματος.

Τ.Π. kosmoslarissa.gr