Σοκαριστικό: 18χρονος στην οδό Φλαμουλίου σκότωσε τη μητέρα του και παραδόθηκε (update 15:21)

Ανείπωτη τραγωδία σημειώθηκε λίγο μετά το μεσημέρι της Τρίτης στην οδό Φλαμουλίου (μεταξύ Αγίας Μονής και Αμπελακίων), όπου ένας 18χρονος σκότωσε την 54χρονη μητέρα του μέσα στο σπίτι τους.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, ο νεαρός έπνιξε τη μητέρα του με μία πετσέτα, κάτω από αδιευκρίνιστες μέχρι στιγμής συνθήκες. Λίγη ώρα αργότερα, στις 12:30 το μεσημέρι, ο ίδιος κάλεσε το 100 και φέρεται να είπε στους αστυνομικούς: «Σκότωσα τη μάνα μου».

Άνδρες της Αστυνομίας έσπευσαν στο σημείο, όπου βρήκαν τη γυναίκα νεκρή και συνέλαβαν τον 18χρονο, ο οποίος περίμενε στο σπίτι. Παρόντες ήταν και διασώστες του ΕΚΑΒ, που διαπίστωσαν τον θάνατο της άτυχης γυναίκας.

Ο νεαρός, σύμφωνα με πληροφορίες, είναι παιδί χωρισμένων γονιών και έχει μία αδελφή. Δεν είχε απασχολήσει στο παρελθόν τις αρχές, ενώ τα αίτια που οδήγησαν στο φρικτό έγκλημα παραμένουν άγνωστα.

Η Αστυνομία διερευνά την υπόθεση, ενώ έχει διαταχθεί ιατροδικαστική εξέταση για να διαπιστωθούν τα ακριβή αίτια του θανάτου.

Νεώτερες πληροφορίες αναφέρουν ότι o 18χρονος έπνιξε με μια πετσέτα τη μάνα του, την ώρα που εκείνη καθόταν αμέριμνη στον καναπέ και παρακολουθούσε τηλεόραση. Λίγα λεπτά πριν, ενώ καθόταν δίπλα της, σηκώθηκε και χωρίς να πει τίποτα, πήγε στο μπάνιο, πήρε μια πετσέτα και την τύλιξε γύρω από τον λαιμό της γυναίκας, ώσπου εκείνη ξεψύχησε.

H μητέρα ονομάζεται Μαρία Τεντολούρη. Στο σπίτι υπήρχαν συχνές διενέξεις λόγω προβληματικής συμπεριφοράς της μητέρας. Ο 18χρονος ζούσε με τον πατέρα του ενώ έχει μια αδερφή που μένει στον Βόλο.

