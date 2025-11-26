Σοκάρουν και φέτος τα περιστατικά έμφυλης βίας στο νομό Τρικάλων

Στα ίδια επίπεδα με πέρυσι κινούνται και φέτος τα φαινόμενα έμφυλης βίας στο νομό Τρικάλων με το ειδικό τμήμα της Αστυνομικής Διεύθυνσης Τρικάλων και το Κέντρο Συμβουλευτικής του Δήμο Τρικκαίων να κάνουν έναν τιτάνιο αγώνα για να τα περιορίσουν, παρά τις αντικειμενικές δυσκολίες στην κοινωνία που τα ευνοούν αυτά.

Στην εκπομπή «Χαμηλές Πτήσεις» του Ράδιο Ζυγός με τον Χρήστο Κοντό, η αστυνομική υποδιευθύντρια κ. Ασημίνα Σταμουλάκη παρουσίασε τα φετινά στοιχεία, όπου μέχρι τώρα είχαμε για φέτος 134 περιστατικά (130 πέρυσι), δόθηκαν 39 panicbutton, ένα παραπάνω σε σχέση με πέρυσι, ενώ από αυτά ενεργοποιήθηκαν τα 13.

Τέλος έγιναν μέχρι τώρα για το 2025 συνολικά 85 συλλήψεις.

Ενώ στο Κέντρο Συμβουλευτικής Γυναικών του δήμου, σύμφωνα με την δικηγόρο Ελευθερία Τζιουβάρα τα περιστατικά για φέτος ήταν 65 κατά 5 λιγότερα από πέρυσι, χορηγήθηκαν 15 panicbutton ενώ προσέφυγαν συνολικά 785 γυναίκες.

Θα πρέπει να σημειώσουμε πως αρκετοί είναι και οι άνδρες που καταφεύγουν στην αστυνομική διεύθυνση Τρικάλων όπου λειτουργεί αυτόνομο τμήμα, διασφαλίζοντας έτσι την εχεμύθεια, κάτι βέβαια που ισχύει και στον Κέντρο Συμβουλευτικής Γυναικών.