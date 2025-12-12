Σοβαρό ατύχημα με τρακτέρ σε χωριό της Πύλης – Πέρασε πάνω από τον οδηγό του!

Ένα σοβαρό ατύχημα έλαβε χώρα σήμερα το μεσημέρι σε Τοπική Κοινότητα του Δ. Πύλης, όταν το τρακτέρ που οδηγούσε 85χρονος, πέρασε κυριολεκτικά από πάνω του!

Συγκεκριμένα, σήμερα το μεσημέρι ο 85χρονος οδηγός τρακτέρ, μετέβη σε αγρό του εντός του χωριού, για να οργώσει κομμάτι κήπου του και κάτω από αδιευκρίνιστες προς το παρόν συνθήκες, βρέθηκε στο έδαφος, με το τρακτέρ του να περνάει πάνω από το σώμα του.

Γείτονας ο οποίος αντιλήφθηκε το περιστατικό ειδοποίησε για βοήθεια. Ο άτυχος άνδρας, έχοντας τις αισθήσεις του, μεταφέρθηκε άμεσα στο ΚΥ Πύλης κι από εκεί εσπευσμένα στο ΓΝ Τρικάλων, για περαιτέρω έλεγχο και φροντίδα.

Το προανακριτικό έργο για τα ακριβή αίτια και τις συνθήκες υπό τις οποίες σημειώθηκε το περιστατικό, έχει αναλάβει το αρμόδιο τμήμα του ΑΤ Πύλης.

