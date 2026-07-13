Σοβαρές ζημιές άφησε πίσω της η κακοκαιρία στη Φαρκαδόνα – Προβλήματα σε σπίτια, στάβλους και εγκαταστάσεις

Στο πέρασμά της άφησε έντονα τα σημάδια της η ισχυρή καταιγίδα που έπληξε την περιοχή της Φαρκαδόνας την Κυριακή, προκαλώντας ζημιές τόσο στην έδρα του Δήμου όσο και σε γειτονικές κοινότητες.

Ο πρόεδρος της Δημοτικής Κοινότητας Φαρκαδόνας, Βαγγέλης Κοταρέλας, σε μήνυμά του μετά την εκδήλωση του έντονου φαινομένου, έκανε λόγο για προβλήματα που καταγράφηκαν στην περιοχή, με τις μεγαλύτερες καταστροφές να εντοπίζονται σε γειτονικά χωριά.

Σύμφωνα με τον ίδιο, από τη σφοδρή κακοκαιρία επλήγησαν κατοικίες, κτηνοτροφικές εγκαταστάσεις, στάβλοι και άλλοι βοηθητικοί χώροι, προκαλώντας σημαντικές ζημιές σε περιουσίες κατοίκων.

Παρά τη σφοδρότητα της καταιγίδας, το σημαντικότερο στοιχείο είναι ότι δεν αναφέρθηκαν τραυματισμοί, γεγονός που ο κ. Κοταρέλας χαρακτήρισε ως το πλέον θετικό μέσα στη δύσκολη αυτή κατάσταση.

«Το σημαντικότερο είναι ότι δεν υπήρξαν τραυματισμοί. Ευχόμαστε δύναμη και κουράγιο σε όλους όσοι δοκιμάζονται από τις ζημιές που άφησε πίσω της η θεομηνία», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Οι αρμόδιες υπηρεσίες αναμένεται να προχωρήσουν στην καταγραφή των ζημιών, ώστε να αποτυπωθεί η έκταση των προβλημάτων και να δρομολογηθούν οι απαραίτητες διαδικασίες για την αποκατάσταση.

Ο πρόεδρος της Δημοτικής Κοινότητας Φαρκαδόνας στάθηκε, παράλληλα, στη συχνότητα εμφάνισης ακραίων καιρικών φαινομένων τα τελευταία χρόνια, υπογραμμίζοντας την ανάγκη για μεγαλύτερη ετοιμότητα, ενίσχυση των υποδομών προστασίας και καλύτερο σχεδιασμό απέναντι στις επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής.

Η νέα κακοκαιρία έρχεται να προσθέσει ένα ακόμη επεισόδιο στις δοκιμασίες που έχουν αντιμετωπίσει οι κάτοικοι της περιοχής, η οποία είχε βρεθεί στο επίκεντρο και των μεγάλων καταστροφών από τα ακραία φαινόμενα των προηγούμενων ετών.

trikalaenimerosi.gr

foto, krinilive.gr