ΣΜΥ Τρικάλων: 300 θέσεις εισακτέων για το 2026-2027

Δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ η υπουργική απόφαση με την οποία καθορίζεται ο αριθμός των εισακτέων στις Στρατιωτικές Σχολές των Ενόπλων Δυνάμεων για το ακαδημαϊκό έτος 2026-2027.

Η απόφαση αφορά τα Ανώτατα Στρατιωτικά Εκπαιδευτικά Ιδρύματα (ΑΣΕΙ), τη Στρατιωτική Σχολή Αξιωματικών Σωμάτων (ΣΣΑΣ), τη Σχολή Αξιωματικών Νοσηλευτικής (ΣΑΝ), καθώς και τις Ανώτατες Σχολές Μόνιμων Υπαξιωματικών (ΑΣΜΥ).

Για το νέο ακαδημαϊκό έτος προβλέπονται συνολικά 580 θέσεις στα ΑΣΕΙ, 220 θέσεις σε ΣΣΑΣ και ΣΑΝ και 717 θέσεις στις ΑΣΜΥ.

Στη Σχολή Μονίμων Υπαξιωματικών (ΣΜΥ) από τις 300 θέσεις εισακτέων οι 225 προορίζονται για τα Όπλα και οι 75 για τα Σώματα.

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