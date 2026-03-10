Σκρέκας από Λάρισα: “Δεν θα αφήσουμε απροστάτευτα τα νοικοκυριά σε μια ενεργειακή κρίση”

Τη Λάρισα επισκέφθηκε ο Γραμματέας της Πολιτικής Επιτροπής της Νέας Δημοκρατίας, Κώστας Σκρέκας, συνοδευόμενος από τον Γραμματέα Οργανωτικού, Στέλιο Κονταδάκη και τον Υφυπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, Χρήστο Κέλλα, συνεχίζοντας τις επισκέψεις που πραγματοποιεί στις περιφερειακές οργανώσεις της παράταξης, στα πλαίσια του προσυνεδριακού διαλόγου.

Στο επίκεντρο της επίσκεψης βρέθηκε η στενή επαφή του κόμματος με την τοπική κοινωνία και ο πρωταγωνιστικός ρόλος της Θεσσαλίας στην οικονομική πορεία της Ελλάδας.

Σε μια κατάμεστη αίθουσα, από τη μεγάλη προσέλευση στελεχών και μελών της παράταξης πραγματοποιήθηκε η συνεδρίαση της Διοικούσας Επιτροπής Λάρισας, όπου η ανταπόκριση και η μαζική παρουσία τους επιβεβαίωσαν το έντονο ενδιαφέρον για τον προσυνεδριακό διάλογο, αλλά και για την ενημέρωση του Γραμματέα για τις ανάγκες της τοπικής κοινωνίας, τις προτεραιότητες καιτ ην αναπτυξιακή προοπτική της Λάρισας και της Θεσσαλίας.

Νωρίτερα το πρωί, ο κ. Σκρέκας είχε συναντήσεις με τον Δήμαρχο Λαρισαίων, Αθανάσιο Μαμάκο, τον Περιφερειάρχη Θεσσαλίας Δημήτρη Κουρέτα, τη Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας – Στερεάς Ελλάδας, κα Ρένα Καραλαριώτου και τον Πρόεδρο του Τεχνικού Επιμελητηρίου κ. Νίκο Παπαγεωργίου, ενώ επισκέφθηκε και τοπική μονάδα επεξεργασίας προϊόντων κρέατος, αναδεικνύοντας τη σημασία της παραγωγής και της μεταποίησης για την τοπική οικονομία.

Στην συνεδρίαση της Διοικούσας Επιτροπής, παρευρέθηκαν επίσης, ο Γραμματέας της Κοινοβουλευτικής Ομάδας της Νέας Δημοκρατίας, κ. Μάξιμος Χαρακόπουλος, ο Βουλευτής Λάρισας, Χρήστος Καπετάνος και ο τέως Περιφερειάρχης Θεσσαλίας, κ. Κώστας Αγοραστός.

Τέλος, σε δηλώσεις του προς τα τοπικά μέσα ενημέρωσης, ο κ. Σκρέκας ανέφερε:

Σε αυτό το ρευστό διεθνές περιβάλλον, που απειλούν τον πλανήτη και ιδιαίτερα την περιοχή μας με μια πληθωριστική κρίση, η Ελλάδα έχει μια σταθερή κυβέρνηση και μία συνεχώς αναπτυσσόμενη οικονομία που μας δίνει την αισιοδοξία, πως θα μπορέσουμε να αντιμετωπίσουμε και αυτές τις προκλήσεις. Όσον αφορά το αυξανόμενο κόστος ενέργειας, η Κυβέρνηση δεν θα αφήσει απροστάτευτα τα νοικοκυριά, τους επαγγελματίες και τις επιχειρήσεις της χώρας, και θα στηρίξουμε, όπως πράξαμε και στην επόμενη ενεργειακή κρίση, για να αντιμετωπίσουμε μία πιθανή αρνητική εξέλιξη στον ενεργειακό τομέα.

Η παρουσία του Προέδρου και Πρωθυπουργού της χώρας Κυριάκου Μητσοτάκη στο Προσυνέδριο το Σάββατο, δείχνει το πόσο σημαντική είναι για εμάς η στήριξη του θεσσαλικού κάμπου, που είναι τροφοδότης ολόκληρης της Ελλάδας”.