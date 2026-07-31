Σκληρή απάντηση Λάππα στον Κουρέτα για όσα δήλωσε περι ΠαΣοΚ και το δημοσκοπικό 10%

Στα πρόθυρα του πολιτικού διαζυγίου οδεύει το ΠαΣοΚ Τρικάλων με τον περιφερειάρχη, μετά όσα δήλωσε ο Κουρέτας σχετικά με την παρουσία του στην εκδήλωση Τσίπρα αλλά και την δημοσκοπική κατάσταση του Κινήματος. Όσα του απαντά ο πρώην δήμαρχος Χρήστος Λάππας – η γνώμη του οποίου έχει βαρύνουσα σημασία -, είναι αποκαλυπτικά των προθέσεων.

“Οι δηλώσεις τού Περιφερειάρχη Θεσσαλίας, στο ραδιοφωνικό σταθμό -ράδιο-ζυγός,«…..να καθίσω με ένα κόμμα (sic) του 10% και να χάσω…..ενώ πήρα 60%…..» δεν υπήρξαν απλά ατυχείς και κακόηχες στην έκφρασή τους, αλλά αχρείαστες και απαξιωτικές για το ΠΑΣΟΚ. Επιβεβαιώνουν τον αείμνηστο Ηλιού πού έλεγε ότι: δεν υπήρξε πεπονόφλουδα που να μας πέταξε η Δεξιά και δεν την πατήσαμε!.

Για μια ομαλή προσγείωση στην πραγματικότητα, ένα σχόλιο, ένα γνωμικό και μία μαντινάδα, εξαιρετικά αφιερωμένα, στον έχοντα επιλεκτική μνήμη και κρίση, κ. Κουρέτα.

Πρώτα τα στοιχειώδη: είναι άλλο πράγμα η ενδεχομενικότητα τού Δημοσκοπικού 10% κι άλλο τα γεγονότα των επαναληπτικών Αυτοδιοικητικών εκλογών (60%, Β´ Κυριακή με τα συμπαρομαρτούντα, Daniel, αναζήτησή Ιφιγένειας κ.λ.π.).

Για τους παροικούντες την Ιερουσαλήμ, είναι άλλη η συμπεριφορά των Πολιτών στις Αυτοδιοικητικές και άλλη στις Εθνικές (για την «δημοκρατία των δημοσκοπήσεων», follow the money).

Ένα γνωμικό μας θυμίζει (πολλοί ερίζουν για την πατρότητα!!): ουδείς πλέον αχάριστος τού ευεργετηθέντος!!.

Και η Κρητική μαντινάδα: καλό χαιρέτα τον πεζό*,όταν καβαλικεύεις, για να σε χαιρετούν κι αυτοί, όταν ξεβαλικέψεις!!.

Σημ. Κόμμα με ιστορία, ιδεολογία και πρόγραμμα και βαθιές ρίζες στην Κοινωνία”.

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