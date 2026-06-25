Σιδηρόδρομος: Στο ΕΣΠΑ η 2η φάση των έργων στη γραμμή Παλαιοφάρσαλος-Καλαμπάκα

Eντάχθηκε στο πρόγραμμα ΕΣΠΑ η δεύτερη φάση για την εγκατάσταση ηλεκτροκίνησης, σηματοδότησης, τηλεδιοίκησης και ETCS L1 στην υφιστάμενη μονή σιδηροδρομική γραμμή Παλαιοφάρσαλος – Καλαμπάκα, μετά από απόφαση του αναπληρωτή υπουργού Οικονομικών, Νίκου Παπαθανάση σε συνεργασία με τον αναπληρωτή υπουργό Μεταφορών, Γιώργο Κώτσηρα.

Το έργο εντάχθηκε στο τομεακό Πρόγραμμα ΕΣΠΑ «Μεταφορές 2021-2027», με δικαιούχο τη «ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΟΙ ΕΛΛΑΔΟΣ ΜΑΕ», με συνολική δημόσια δαπάνη 85.629.355 ευρώ και συγχρηματοδοτούμενη δημόσια δαπάνη 60.870.881 ευρώ από πόρους του Ταμείου Συνοχής.

Η πράξη αφορά στην ολοκλήρωση της εγκατάστασης συστημάτων σηματοδότησης- τηλεδιοίκησης, ETCS L1 και ηλεκτροκίνησης στην υφιστάμενη μονή σιδηροδρομική γραμμή Παλαιοφαρσάλου-Καλαμπάκας (σε μήκος 80,4km) καθώς και στην ολοκλήρωση της κατασκευής παρακαμπτηρίου και αποβάθρας στην περιοχή των Σοφάδων και των εργασιών ανακαίνισης/επισκευής μικρής κλίμακας σε υφιστάμενα κτήρια σιδηροδρομικών σταθμών.

Η υλοποίηση του έργου θα συμβάλει στην αναβάθμιση του κεντρικού σιδηροδρομικού δικτύου, με την εγκατάσταση σύγχρονων συστημάτων, ενισχύοντας την ασφάλεια, τη διαλειτουργικότητα και την αποδοτικότητα.