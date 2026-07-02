Σημαντικό βήμα για το νέο Αστυνομικό Μέγαρο Τρικάλων – Δημοσιεύτηκε από την Περιφέρεια η πρόσκληση χρηματοδότησης ύψους 6,2 εκατ. ευρώ

Ένα ουσιαστικό βήμα για την υλοποίηση του νέου Αστυνομικού Μεγάρου Τρικάλων πραγματοποιείται μέσω της Περιφέρειας Θεσσαλίας, καθώς δημοσιεύθηκε στη ΔΙΑΥΓΕΙΑ η πρόσκληση υποβολής πρότασης προς το Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη για τη χρηματοδότηση της ανέγερσης νέων αστυνομικών εγκαταστάσεων στα Τρίκαλα και την Ελασσόνα.

Η πρόσκληση, που υπογράφεται από τον περιφερειάρχη Θεσσαλίας, Δημήτρη Κουρέτα, εντάσσεται στο Περιφερειακό Πρόγραμμα Ανάπτυξης (ΠΠΑ) Θεσσαλίας 2026-2030, στον άξονα «Ενίσχυση και αναβάθμιση της Ασφάλειας», με συνολικό διαθέσιμο προϋπολογισμό 6,2 εκατ. ευρώ.

Η χρηματοδότηση αφορά την κατασκευή δύο νέων κτιριακών υποδομών: της Διεύθυνσης Αστυνομίας Τρικάλων και του Αστυνομικού Τμήματος Ελασσόνας, με στόχο την αντικατάσταση των υφιστάμενων εγκαταστάσεων από σύγχρονα, λειτουργικά, ασφαλή και ενεργειακά αποδοτικά κτίρια.

Σύμφωνα με την πρόσκληση, τα νέα κτίρια θα ενισχύσουν την επιχειρησιακή ικανότητα της Ελληνική Αστυνομία, θα βελτιώσουν τις συνθήκες εργασίας του προσωπικού και θα αναβαθμίσουν τις υπηρεσίες που παρέχονται στους πολίτες, με έμφαση στην ενεργειακή απόδοση, την προσβασιμότητα και την ανθεκτικότητα των δημόσιων υποδομών.

Η δημοσίευση της πρόσκλησης δεν σημαίνει την άμεση έναρξη των εργασιών, αποτελεί όμως το απαραίτητο διοικητικό βήμα ώστε το Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη να υποβάλει τον πλήρη φάκελο του έργου προς χρηματοδότηση. Οι προτάσεις θα μπορούν να κατατεθούν από τις 8 Ιουλίου 2026 έως τις 26 Φεβρουαρίου 2027, ενώ η επιλεξιμότητα των δαπανών εκτείνεται έως το τέλος του 2032.

Η εξέλιξη θεωρείται ιδιαίτερα σημαντική για τα Τρίκαλα, καθώς η ανέγερση νέου Αστυνομικού Μεγάρου αποτελεί πάγιο αίτημα της τοπικής κοινωνίας και της αστυνομικής διεύθυνσης, με στόχο την απόκτηση σύγχρονων εγκαταστάσεων που θα ανταποκρίνονται στις σημερινές επιχειρησιακές ανάγκες.

Γ.Δ. trikalaenimerosi.gr