Σε τροχιά υλοποίησης το Διαχρονικό Μουσείο Τρικάλων – Δημοπρατήθηκε από την Περιφέρεια Θεσσαλίας

Το έργο για τη δημιουργία του Διαχρονικού Μουσείου Τρικάλων με συνολικό προϋπολογισμό 12,1 εκατ. ευρώ εισήλθε σε τελικό στάδιο με τον Περιφερειάρχη Θεσσαλίας κ. Κουρέτα να υπογράφει την δημοπράτηση του κτιρίου, (πρόκειται για το 1ο Υποέργο,Π/Υ 10,8εκ.€.) μετά και την ένταξή του στο πρόγραμμα «Θεσσαλία 2021-27» και χρηματοδότηση από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης.

Η πόλη των Τρικάλων θα αποκτήσει ένα ακόμα πολιτιστικό πόλο και ένα σημαντικό αναπτυξιακό πόρο. Το Διαχρονικό Μουσείο, με το συγκρότημα του ΟσμάνΣαχ, το Κουρσούμ Τζαμί, το Μουσείο Τσιτσάνη, τα κατάλοιπα της Αρχαίας Τρίκκης και του Ασκληπιείου θα αποτελέσουν μοναδική πολιτιστική διαδρομή, στον πυρήνα της πόλης.

Το σπουδαίο έργο πολιτισμού αφορά στη βελτίωση, εκσυγχρονισμό και μετατροπή της ΤΑΞΥΠ Τρικάλων σε Διαχρονικό Μουσείο, με συνολικό εμβαδόν 2.800,00 τ.μ.

Η δημοπράτηση του έργου σε πρώτη φάση με 10,8 εκατ. ευρώ αφορά στην αναβάθμιση του υπάρχοντος δομικού και λειτουργικού συστήματος της υποδομής και στην ενεργειακή αναβάθμιση και η εξασφάλιση της προσβασιμότητας σε ΑμεΑ, ενώ περιλαμβάνεται η υλοποίηση οικοδομικών εργασιών και ηλεκτρομηχανολογικών εγκαταστάσεων, ώστε να προκύψει ένα λειτουργικό κτίριο.

Το μουσείο θα αναπτυχθεί στον χώρο της πρώην ΤΑΞ.ΥΠ, σε ένα εμβληματικό τετραώροφο κτήριο του Μεσοπολέμου, το οποίο χτίστηκε αρχικά για να λειτουργήσει ως στρατιωτικό νοσοκομείο αλλά τελικά χρησιμοποιήθηκε για στρατιωτικές ανάγκες. Το κτήριο, που παραχωρήθηκε στο Υπουργείο Πολιτισμού για 99 έτη από το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας, βρίσκεται στις παρυφές του λόφου Προφήτη Ηλία, κοντά στο Βαρούσι και κάτω από το βυζαντινό κάστρο.

Η ανακαίνιση του κτηρίου περιλαμβάνει εκτός από τα τεχνικά έργα και την μόνιμη έκθεση του Μουσείου που θα αναπτυχθεί στον πρώτο όροφο, σε χώρο 580 τ.μ., και θα οργανώνεται σε τρεις ενότητες, παρουσιάζοντας την ιστορία της περιοχής από την αρχαιότητα έως τους νεότερους χρόνους. Η μουσειογραφία αξιοποιεί τη γεωμορφολογία της Θεσσαλίας, εμπνέοντας τις εκθεσιακές κατασκευές από τους λόφους και τα ορεινά τοπία της περιοχής.

Ο Δ. Κουρέτας

«Η δημιουργία και η απόδοση του Μουσείου στην τοπική κοινωνία, θα είναι μια πράξη τιμής στη μακρά ιστορική διαχρονία του τόπου. Το Διαχρονικό Μουσείο Τρικάλων έρχεται να ενώσει παρελθόν και παρόν, ιστορία και ανάπτυξη, προσφέροντας έναν σύγχρονο πολιτιστικό χώρο που θα τιμά την ταυτότητα του τόπου και θα ενισχύσει το τουριστικό αποτύπωμα της Θεσσαλίας.Θα είναι ένα σύγχρονο μουσείο για το οποίο εργάζονται σε τεχνικό και μουσειολογικό επίπεδο σπουδαίοι επιστήμονες με πάθος και αφοσίωση», δήλωσε ο Περιφερειάρχης κ. Δημήτρης Κουρέτας.

Όταν ανέλαβε την διοίκηση της Περιφέρειας η νέα ηγεσία, για το συγκεκριμένο έργο δεν υπήρχαν εξασφαλισμένα κονδύλια.Μετά από επιμονή και σε στενή συνεργασία με την Υπουργό Πολιτισμού Λίνα Μενδώνη, την Προϊσταμένη της Εφορίας Αρχαιοτήτων Τρικάλων και τη Διαχειριστική Αρχή, αυτό εντάχθηκε στο ΕΣΠΑ.

Ο εξοπλισμός που θα δημοπρατηθεί σε δεύτερη φάση θα περιλαμβάνει προθήκες, βάθρα, ειδικές κατασκευές και ψηφιακές εφαρμογές, με πλήρη προσβασιμότητα για ΑμεΑ. Στους ανώτερους ορόφους θα στεγαστούν τα γραφεία της Εφορείας Αρχαιοτήτων Τρικάλων και όλοι οι απαραίτητοι υποστηρικτικοί χώροι.

Φωτορεαλιστική απεικόνιση αίθουσας Β της έκθεσης

Φωτορεαλιστική απεικόνιση κεντρικής αίθουσας έκθεσης