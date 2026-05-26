Σε τροχιά υλοποίησης το «Βρεφικό Πακέτο» της Περιφέρειας Θεσσαλίας

Αναδείχθηκε ο ανάδοχος για τη διανομή βασικού εξοπλισμού σε νέες μητέρες

Σε ένα καθοριστικό βήμα για την έμπρακτη στήριξη της νέας οικογένειας προχώρησε η Περιφέρεια Θεσσαλίας. Κατά την πρόσφατη συνεδρίασή της, η Περιφερειακή Επιτροπή ενέκρινε την ανάδειξη του οριστικού αναδόχου για το έργο της προμήθειας και διανομής βασικού εξοπλισμού νεογνών, σηματοδοτώντας την πλήρη έναρξη της υλοποίησης του καινοτόμου προγράμματος «Βρεφικό πακέτο γεμάτο αγάπη».

Η συγκεκριμένη κοινωνική δράση, συνολικού προϋπολογισμού 500.000 ευρώ, χρηματοδοτείται εξ ολοκλήρου από το Περιφερειακό Πρόγραμμα Ανάπτυξης. Μέσα από το πρόγραμμα αυτό, η Περιφέρεια Θεσσαλίας πρόκειται να «υποδεχθεί» τα βρέφη που γεννιούνται εντός των διοικητικών της ορίων, προσφέροντας συνολικά 6.104 ειδικά πακέτα φροντίδας. Στόχος της πρωτοβουλίας είναι η ανακούφιση των οικογενειακών προϋπολογισμών και η παροχή ουσιαστικής βοήθειας στους νέους γονείς κατά τα πρώτα, κρίσιμα στάδια της ζωής των νεογέννητων.

Δικαιούχοι είναι οι περίπου 3.000 νέες μητέρες που διαμένουν μόνιμα στη Θεσσαλία, ενώ με την ολοκλήρωση της διαγωνιστικής διαδικασίας και την ανάδειξη του αναδόχου από την Περιφερειακή Επιτροπή, εκκινεί άμεσα η διαδικασία παραγωγής, συσκευασίας και ασφαλούς διανομής του εξοπλισμού. Κάθε βρεφικό πακέτο έχει σχεδιαστεί με γνώμονα την ποιότητα και την κάλυψη των άμεσων αναγκών υγιεινής και ένδυσης του μωρού. Το βρεφικό πακέτο θα περιλαμβάνει σαμπουάν–αφρόλουτρο, μωρομάντηλα, βρεφικό ολόσωμο φορμάκι, πετσέτες και πάνες.

«Με έναν τρόπο συμβολικό, θέλουμε να είμαστε δίπλα στα ζευγάρια που αποκτούν παιδιά. Είναι μια κίνηση αλληλεγγύης, είναι το κοινωνικό πρόσωπο της Περιφέρειας και θέλουμε να δώσουμε το στίγμα της υπευθυνότητας που απαιτεί η σύγχρονη πραγματικότητα. Για την Περιφέρεια είναι μια ακόμη δράση ευαισθητοποίησης για τις ανησυχητικές δημογραφικές εξελίξεις και εντάσσεται στο ευρύτερο πλαίσιο των κοινωνικών επενδύσεων», δήλωσε ο Περιφερειάρχης κ. Κουρέτας.