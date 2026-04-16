Σε πλήρη εξέλιξη από συνεργεία του Δήμου οι καθαρισμοί σε Ληθαίο και Αγιαμονιώτη (φωτο)

Με τις πρώτες «χαραμάδες» της Ανοιξης, ξεκίνησε από τον Δήμο Τρικκαίων ο καθαρισμός του Ληθαίου και του Αγιαμονιώτη ποταμών.

Οι βροχοπτώσεις, εξάλλου, συνέδραμαν στην ταχύτερη αύξηση του ύψους των φυτών στις όχθες, οπότε ξεκίνησαν και οι σχετικές παρεμβάσεις που υλοποιεί ο Δήμος Τρικκαίων.

Είτε με την ειδική βάρκα στον βυθό του Αγιαμονιώτη, είτε με τα εργαλεία για τα χόρτα στις όχθες του Ληθαίου, το προσωπικό της Δ/νσης Περιβάλλοντος και Αγροτικής Ανάπτυξης ξεκίνησε και φέτος τη φροντίδα και τον καλλωπισμό των στολιδιών της πόλης, των ποταμών.

Εξάλλου, όπως το αναφέρει ο αρμόδιος αντιδήμαρχος Παναγιώτης Ντιντής, οι συγκεκριμένοι καθαρισμοί γίνονται με φόντο την όμορφη εικόνα των ποταμών. Οι εργασίες συνεχίζονται σταδιακά σε όλο το μήκος των ποταμών, εντός του αστικού ιστού.

