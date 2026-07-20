Σε κλοιό καύσωνα τα Τρίκαλα – Έως και 42 βαθμούς αναμένεται να φτάσει το θερμόμετρο, βελτίωση απο Πέμπτη

Ένα ιδιαίτερα ισχυρό κύμα ζέστης αναμένεται να επηρεάσει τη Θεσσαλία το προσεχές τριήμερο, με τις θερμοκρασίες να κινούνται σε επίπεδα καύσωνα και τον υδράργυρο να αγγίζει τοπικά ακόμη και τους 43 βαθμούς Κελσίου. Οι μετεωρολόγοι κάνουν λόγο για το πρώτο έντονο επεισόδιο καύσωνα του φετινού καλοκαιριού, με τις πιο δύσκολες ημέρες να αναμένονται από την Τρίτη έως και την Πέμπτη.

Στη Θεσσαλία, οι υψηλότερες θερμοκρασίες αναμένονται στους νομούς Λάρισας, Καρδίτσας και Τρικάλων, όπου τις μεσημβρινές ώρες ο υδράργυρος θα κυμανθεί μεταξύ 41 και 43 βαθμών. Στη Μαγνησία οι μέγιστες τιμές θα είναι ελαφρώς χαμηλότερες στα παράλια λόγω της θαλάσσιας αύρας, ενώ στις ορεινές περιοχές η ζέστη θα είναι αισθητά πιο ήπια.

Ιδιαίτερα επιβαρυντικός παράγοντας θα είναι οι υψηλές ελάχιστες θερμοκρασίες κατά τη διάρκεια της νύχτας, καθώς σε αρκετές περιοχές της θεσσαλικής πεδιάδας το θερμόμετρο δύσκολα θα υποχωρεί κάτω από τους 27-29 βαθμούς, δημιουργώντας συνθήκες έντονης θερμικής καταπόνησης, ειδικά για ηλικιωμένους, παιδιά και άτομα με προβλήματα υγείας.

Ανησυχία προκαλεί και η κατάσταση στον πρωτογενή τομέα. Οι παρατεταμένες υψηλές θερμοκρασίες αυξάνουν τις ανάγκες άρδευσης στις καλλιέργειες βαμβακιού, καλαμποκιού και κηπευτικών, ενώ οι κτηνοτρόφοι καλούνται να λάβουν μέτρα προστασίας των ζώων από τη θερμική καταπόνηση. Παράλληλα, οι αρμόδιες υπηρεσίες βρίσκονται σε αυξημένη επιφυλακή λόγω του πολύ υψηλού κινδύνου εκδήλωσης πυρκαγιών, καθώς η ξηρασία σε συνδυασμό με τις υψηλές θερμοκρασίες δημιουργεί ιδιαίτερα επικίνδυνες συνθήκες.

Σύμφωνα με τις μέχρι στιγμής προγνώσεις, η κορύφωση του καύσωνα αναμένεται την Τετάρτη, ενώ από την Παρασκευή διαφαίνεται σταδιακή αποκλιμάκωση της θερμοκρασίας, χωρίς όμως να επιστρέφει άμεσα στα φυσιολογικά για την εποχή επίπεδα.

Οι ειδικοί συνιστούν στους πολίτες να αποφεύγουν τις άσκοπες μετακινήσεις και την παραμονή σε εξωτερικούς χώρους κατά τις θερμές ώρες της ημέρας (12:00-17:00), να καταναλώνουν άφθονα υγρά, να προτιμούν ελαφριά γεύματα και να φροντίζουν ιδιαίτερα τα άτομα που ανήκουν στις ευπαθείς ομάδες.

trikalaenimerosi.gr