Σε κλίμα συγκίνησης η εκδήλωση μνήμης για τη Γενοκτονία των Ποντίων

Με κάθε τιμή και σε κλίμα συγκίνησης τιμήθηκε το πρωί της Κυριακής στα Τρίκαλα από την Περιφερειακή Ενότητα με τη συμμετοχή της Ευξείνου Λέσχης Τρικάλων η ημέρα μνήμης της Γενοκτονίας του Ποντιακού Ελληνισμού με τους 353.000 χιλιάδες νεκρούς Έλληνες από το κίνημα των Νεότουρκων κατά την περίοδο 1914–1923.

Η εκδήλωση ξεκίνησε με Δοξολογία στον Μητροπολιτικό Ναό Αγίου Νικολάου και ακολούθησε επιμνημόσυνη δέηση στο μνημείο Γενοκτονίας των Ελλήνων του Πόντου και της Μικράς Ασίας, στην Πλατεία Συνοικισμού (Μικράς Ασίας).

Την καθιερωμένη ομιλία με θέμα τίτλο «Γενοκτονία Ποντιακού Ελληνισμού. Το Χρέος της Μνήμης» έκανε η κα Μαρία Ηλιάδου, Συνταξιούχος Εκπαιδευτικός, Αντιπρόεδρος της Ευξείνου Λέσχης Ποντίων και Μικρασιατών Ν. Τρικάλων, η οποία υπογράμμισε πως “Η φράση “Δεν ξεχνώ, θυμάμαι, τιμώ” συμπυκνώνει το χρέος που έχουμε απέναντι στην ιστορική αλήθεια. Τη φλόγα της μνήμης την κρατάμε άσβεστη γιατί “το τελευταίο στάδιο της Γενοκτονίας είναι η άρνησή της”.

Η φλόγα της μνήμης παραμένει αναμμένη μέσα από τη γλώσσα, τον χορό, την παράδοση, μέσα από τη συλλογική συνείδηση. Ο Πόντος ζει μέσα από τον πολιτισμό, τη μουσική, τη μνήμη. Η πατρίδα μπορεί να χάθηκε, αλλά δεν ξεχάστηκε, κρατάμε ζωντανές τις ρίζες μας και την ιστορική μας συνέχεια. Γιατί όσο υπάρχουν άνθρωποι που θυμούνται, οι ψυχές εκείνων που χάθηκαν συνεχίζουν να ζουν και όσο η ποντιακή λύρα θα ηχεί και θα χορεύεται ο πυρρίχιος, ο Πόντος θα ζει”.

Αξίζει να σημειωθεί η παρουσίαση Παραδοσιακών Ποντιακών τραγουδιών από την παραδοσιακή χορωδία της «Ευξείνου Λέσχης Ποντίων και Μικρασιατών Ν. Τρικάλων» και η σεμνή τελετή ολοκληρώθηκε με κατάθεση στεφάνων από εκπροσώπους των τοπικών και στρατιωτικών αρχών της πόλης.