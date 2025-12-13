Σε ισχύ το εορταστικό ωράριο στην αγορά των Τρικάλων

Από σήμερα Σάββατο 13 Δεκεμβρίου τίθεται σε εφαρμογή το Χριστουγεννιάτικο ωράριο στην εμπορική αγορά των Τρικάλων.
Τα καταστήματα θα είναι ανοικτά και τις 3 Κυριακές του μήνα (14, 21 και 28 Δεκεμβρίου).
Αναλυτικά:
13/12/2025 ΣΑΒΒΑΤΟ 9:00 – 14:30
14/12/2025 ΚΥΡΙΑΚΗ 11:00 – 15:00
15/12/2025 ΔΕΥΤΕΡΑ 9:00 – 14:00 & 17:00 – 21:00
16/12/2025 ΤΡΙΤΗ 9:00 – 14:00 & 17:00 – 21:00
17/12/2025 ΤΕΤΑΡΤΗ 9:00 – 14:00 & 17:00 – 21:00
18/12/2025 ΠΕΜΠΤΗ 9:00 – 14:00 & 17:00 – 21:00
19/12/2025 ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 9:00 – 14:00 & 17:00 – 21:00
20/12/2025 ΣΑΒΒΑΤΟ 9:00 – 17:00
21/12/2025 ΚΥΡΙΑΚΗ 11:00 – 17:00
22/12/2025 ΔΕΥΤΕΡΑ 9:00 – 14:00 & 17:00 – 21:00
23/12/2025 ΤΡΙΤΗ 9:00 – 14:00 & 17:00 – 21:00
24/12/2025 ΤΕΤΑΡΤΗ 9:00 – 17:00
25/12/2025 ΠΕΜΠΤΗ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΑ
26/12/2025 ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΑΡΓΙΑ
27/12/2025 ΣΑΒΒΑΤΟ 9:00 – 17:00
28/12/2025 ΚΥΡΙΑΚΗ 11:00 – 17:00
29/12/2025 ΔΕΥΤΕΡΑ 9:00 – 14:00 & 17:00 – 21:00
30/12/2025 ΤΡΙΤΗ 9:00 – 14:00 & 17:00 – 21:00
31/12/2025 ΤΕΤΑΡΤΗ 9:00 – 17:00
01/01/2026 ΠΕΜΠΤΗ ΠΡΩΤΟΧΡΟΝΙΑ
02/01/2026 ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΚΛΕΙΣΤΑ
03/01/2026 ΣΑΒΒΑΤΟ 9:00 – 14:30