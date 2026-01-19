Σε ετοιμότητα ο Δήμος Τρικαίων ενόψει ενδεχόμενης χιονόπτωσης

Σε αυξημένη ετοιμότητα βρίσκεται ο Δήμος Τρικαίων ενόψει του ενδεχόμενου χιονόπτωσης τόσο στην πόλη των Τρικάλων όσο και στις ευρύτερες περιοχές του Δήμου.

Ο δήμαρχος Τρικαίων, Νίκος Σακκάς, όρισε τους αντιδημάρχους Τάκη Παζαΐτη και Παναγιώτη Ντιντή υπεύθυνους για τη διαχείριση και τον συντονισμό των ενεργειών, ώστε να υπάρξει άμεση και αποτελεσματική αντιμετώπιση των καιρικών φαινομένων.

Σύμφωνα με τον σχεδιασμό, τις πρώτες πρωινές ώρες της Τρίτης οι δύο αντιδήμαρχοι θα βρεθούν στο αμαξοστάσιο του Δήμου, μαζί με τον πρόεδρο της ΔΕΥΑΤ Χρήστο Μπλουγούρα, τον γενικό γραμματέα του Δήμου Θωμά Παπασίκα και υπηρεσιακούς παράγοντες. Εκεί θα γίνει εκτίμηση της κατάστασης και συντονισμός των απαιτούμενων παρεμβάσεων, με στόχο τη διασφάλιση της ομαλής λειτουργίας της πόλης και την προστασία των πολιτών.