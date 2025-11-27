Σε επιφυλακή τα Τρίκαλα για τη νέα κακοκαιρία

Ο νομός Τρικάλων θα επηρεαστεί από το νέο κύμα κακοκαιρίας από σήμερα Πέμπτη μέχρι και τα ξημερώματα της Παρασκευής. Οι προβλέψεις αφορούν ισχυρές καταιγίδες κυρίως σε ορεινές περιοχές των δήμων Μετεώρων και Πύλης.

Χθες βράδυ πραγματοποιήθηκε Έκτακτο Περιφερειακό Επιχειρησιακό Συντονιστικό Όργανο Πολιτικής Προστασίας (ΠΕ.Σ.Ο.Π.Π.), με θέμα τις δράσεις πολιτικής προστασίας για την επικείμενη κακοκαιρία με όνομα ADEL.

Της συνεδρίασης προήδρευσε ο Περιφερειάρχης Θεσσαλίας Δημήτρης Κουρέτας με σκοπό τον καλύτερο συντονισμό των εμπλεκόμενων φορέων Πολιτικής Προστασίας.

Στην αρχή της συνεδρίασης, ο Περιφερειάρχης ζήτησε την πλήρη ετοιμότητα όλου του μηχανισμού ενόψει του έκτακτου δελτίου καιρικών συνθηκών ενώ η Αντιπεριφερειάρχης ενημέρωσε τους παρευρισκόμενους για το επικαιροποιημένο έκτακτο δελτίο επικίνδυνων καιρικών φαινομένων και για τις συνθήκες που επικρατούν στον ορεινό όγκο της Π.Ε. Τρικάλων μετά την πρόσφατη κακοκαιρία και επεσήμανε το σχέδιο «ΔΑΡΔΑΝΟΣ» που έχει επικαιροποιήσει η Περιφέρεια Θεσσαλίας καθώς και τα μνημόνια ενεργειών όλων των οργανικών μονάδων της Π.Ε. Τρικάλων.

Επιπλέον, υπογράμμισε ότι η Περιφερειακή Ενότητα Τρικάλων βρίσκεται σε πλήρη ετοιμότητα και σε αγαστή και συντονισμένη δράση με όλους τους αρμόδιους φορείς για να αντιμετωπίσει και αυτό το φαινόμενο ενώ τόνισε τη σπουδαιότητα της συνέχισης αυτής της συνέργειας με στόχο και αυτή τη φορά την αποτελεσματικότητα των παρεμβάσεων.

Κατά τη διάρκεια της συνεδρίασης, συζητήθηκαν όλες οι ενέργειες που θα γίνουν στο πλαίσιο της ετοιμότητας πολιτικής προστασίας από τους αρμόδιους φορείς.

Επίσης συνεδρίασε (φωτο) και το Δημοτικό Συντονιστικό Οργανο της Πολιτικής Προστασίας για τον Δήμο Τρικκαίων.

Ο αντιδήμαρχος Τάκης Παζαΐτης προήδρευσε της σύσκεψης με παριστάμενους εκπροσώπους όλων των συναρμόδιων φορέων. Συζητήθηκαν θέματα σε σχέση με την ετοιμότητα των υπηρεσιών, τον συντονισμό τους και τη διαρκή επαγρύπνηση.



