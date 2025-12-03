Σε επιφυλακή ο μηχανισμός της Περιφέρειας για την κακοκαιρία

Σε κατάσταση πλήρους επιφυλακής τίθεται από σήμερα η Περιφέρεια Θεσσαλίας και το σύνολο των υπηρεσιών της, ενόψει του επικείμενου κύματος κακοκαιρίας που αναμένεται να πλήξει από αύριο, κυρίως τα ανατολικά τμήματα της Περιφέρειας, με κύρια χαρακτηριστικά τις ισχυρές βροχοπτώσεις, τις καταιγίδες και τους θυελλώδεις ανέμους, έντασης έως και 8 μποφόρ.

Στο πλαίσιο της προετοιμασίας πραγματοποιήθηκε , έκτακτη συνεδρίαση του Συντονιστικού Οργάνου Πολιτικής Προστασίας υπό την προεδρία του Περιφερειάρχη Θεσσαλίας Δημήτρη Κουρέτα, ο οποίος ζήτησε την πλήρη ετοιμότητα όλου του μηχανισμού.

Σε έκτακτη συνέντευξη τύπου , ο Συντονιστής Πολιτικής Προστασίας της Περιφέρειας Θεσσαλίας Δημήτρης Μπίκος, ανέφερε ότι αναμένονται μεγάλα ύψη βροχής στα ανατολικά παράλια της Θεσσαλίας και ειδικότερα στα παράλια της Λάρισας.

Σύμφωνα με τις έως τώρα εκτιμήσεις, το συνολικό ύψος βροχής για το διάστημα Πέμπτη –Παρασκευή – Σάββατο, εκτιμάται ότι θα φτάσει τα 235 χιλιοστά στις συγκεκριμένες περιοχές. Επιπλέον τόνισε ότι όλος ο μηχανισμός της Περιφέρειας βρίσκεται σε πλήρη επιχειρησιακή ετοιμότητα, με συνεχή συνεργασία και απευθείας επικοινωνία με την Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία και το Εθνικό Αστεροσκοπείο, ώστε να υπάρξει άμεση επέμβαση όπου χρειαστεί, με απόλυτη προτεραιότητα την προστασία της ανθρώπινης ζωής και των περιουσιών των πολιτών.

Η Περιφέρεια Θεσσαλίας καλεί τους πολίτες να τηρούν αυστηρά τις οδηγίες της Πολιτικής Προστασίας καθ’ όλη τη διάρκεια των έντονων καιρικών φαινομένων. Σημειώνεται τέλος, ότι με απόφαση της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας η οποία εκδόθηκε αργά το μεσημέρι , η Περιφέρεια Θεσσαλίας είναι μια από τις Περιφέρειες που τίθενται από σήμερα και επίσημα σε κατάσταση κινητοποίησης (RedCode) λόγω της έντασης των καιρικών φαινομένων.